Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

27,80 EUR -0,54% (17.03.2022, 11:00)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

27,95 EUR -0,18% (17.03.2022, 10:45)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (17.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktie liegt voll im Trend! AktienanalyseAls "Green Energy Stock" liegt die Aktie von SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) derzeit voll im Trend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn an den Technologien des Unternehmens führe im Rahmen der Energiewende kein Weg vorbei. SFC Energy sei ein Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. In den vergangenen Monaten habe SFC Energy reihenweise Orders erhalten. Jüngst sei von einem dänischen Exklusivpartner ein Auftrag über EFOY-Brennstoffzellen und Zubehör für zivile Überwachungs- und Sicherheitsanwendungen eingegangen. Für Fantasie sorge das in Aussicht gestellte "Sondervermögen" von 100 Mrd. Euro für die Bundeswehr. Bei der Modernisierung der Truppe spiele das Thema "nachhaltige Energieversorgung" eine wichtige Rolle.Am 17. März (nach Redaktionsschluss) lege SFC Energy den Geschäftsbericht für 2021 vor. Bereits vorläufig gemeldet worden sei ein Umsatzanstieg von 20,9 Prozent auf 64,3 Mio. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei von 2,9 Mio. auf 6,2 Mio. Euro gestiegen und habe im Rahmen der Marktprognosen gelegen. Für 2022 würden Analysten bei einem Umsatzanstieg um 30 Prozent auf 82 Mio. Euro den Sprung in die Gewinnzone erwarten. Mittelfristig sollten die Umsätze durch den Ausbau des Geschäfts mit Wasserstoffbrennstoffzellen bis 2025 auf bis zu 400 Mio. Euro vervielfacht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: