Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (17.12.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dass Zalando massiv vom Online-shopping in der Pandemie profitiert, ist unbestritten, weniger bekannt sind die Unternehmen aus Reihe zwei - eines davon ist die Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal seien die Papiere des Online-Modehändlers auf ein Rekordhoch geschnellt. Der auf Schwellenländer ausgerichtete Konzern wolle im laufenden Jahr operativ auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen. GFG habe die Gunst der Stunde für eine Kapitalerhöhung genutzt und dabei 120 Mio. Euro eingesammelt. Die damit verbundene Korrektur des Aktienkurses halte an und könnte eine gute Einstiegschance sein. Denn gemessen an der Bewertung habe GFG im Vergleich zu Zalando noch reichlich Aufholpotenzial. (Ausgabe 50/2020)