Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (17.12.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Ladenschließungen zur Eindämmung der Pandemie haben beim Shoppingcenter-Betreiber Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) die erwartet deutlichen Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Aktie sei von Anlegern daher lange links liegen gelassen worden. Doch allmählich werde sie wiederentdeckt. Zum einen habe sich das Geschäft im Sommer ein Stück weit vom corona-bedingten Einbruch vom Frühjahr erholt - Umsatz und operatives Ergebnis seien im dritten Quartal nicht mehr so stark zurückgegangen wie noch in den Monaten zuvor und unter dem Strich habe auch wieder ein Gewinn gestanden. Zum anderen hätten die Aufsichtsräte des Konzerns den Absturz der Aktie zu massiven Insiderkäufen genutzt - und so ein klares Zeichen gesetzt. (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie:18,55 EUR +0,82% (17.12.2020, 10:36)Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:18,57 EUR +1,03% (17.12.2020, 10:29)