Vor diesem Hintergrund stufen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, die SCHUMAG-Aktie in ihrer Erstanalyse bei einem Kursziel von 1,50 Euro als spekulative Kaufempfehlung ein. Dabei sollten Orders angesichts des engen Börsenhandels stets limitiert erteilt werden. (Analyse vom 07.09.2020)



Kurzprofil SCHUMAG:



Die Firma SCHUMAG (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM) wurde 1830 als Nadelmanufaktur gegründet und erweiterte ihre Produktpalette Ende des 19. Jahrhunderts um Präzisionsteile für die Uhrenindustrie. Heute ist SCHUMAG ein börsennotiertes Unternehmen mit ca. 500 Mitarbeitern, dessen Präzisionsprodukte in Aachen "Made in Germany" gefertigt und von hier aus in 20 Länder exportiert werden.



Die Stärke SCHUMAGs, höchste Präzision auch über große Stückzahlen (100.000+) zu garantieren, ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer Mannschaftsleistung. SCHUMAG verfügt auf 35.000 qm Produktionsfläche über eine breite Palette an Fertigungsverfahren, sodass mit Hilfe von über 500 Maschinen Kundenwünsche zügig und prozesssicher umgesetzt werden können.



Über 14.000 Messmittel, vom Handmessmittel bis zum Weisslicht-Interferometer, garantieren die Einhaltung selbst kleinster Toleranzen und erfüllen auf diese Weise höchste Ansprüche an Präzision gerade bei großen Stückzahlen. SCHUMAG ist nach ISO TS 16949 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert. (07.09.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SCHUMAG-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer Ersteinschätzung zum Kauf der SCHUMAG-Aktie (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM).Die SCHUMAG AG blicke auf etliche turbulente Jahre zurück, in denen das alteingesessene Aachener Traditionsunternehmen nach Medieneinschätzungen im besten Fall schlecht geführt und im schlechtesten Fall von Organen und Großaktionären ausgeplündert worden sei. Einen Neuanfang - auch auf personeller Ebene - habe der im März 2018 erfolgte Einstieg einer regionalen Investorengruppe eingeläutet, die aktuell 66,9 Prozent des Grundkapitals halte und sich für eine nachhaltige Sanierung der Gesellschaft einsetze.Aufgrund der starken Ausrichtung auf konjunktursensible Abnehmerbranchen hätten allerdings seit dem Geschäftsjahr 2018/19 die nachlassende wirtschaftliche Dynamik sowie in 2019/20 auch die Corona-Krise tiefe Spuren im Zahlenwerk des Unternehmens hinterlassen. Zusätzlich stelle der Wandel in der Automobilindustrie, welche die Hauptabnehmerbranche von SCHUMAG bilde, die Gesellschaft vor Herausforderungen. Hier sehe man jedoch aufgrund eines noch für zehn bis 20 Jahre erwarteten stabilen Bestandsgeschäfts genügend Zeit für die erforderliche Transformation.Unter dem seit Dezember 2018 amtierenden Alleinvorstand Johannes Wienands sei zwischenzeitlich ein umfassender Restrukturierungsprozess eingeleitet worden. Im Zuge dessen sei der Personalaufwand bereits deutlich gesenkt worden, wobei er sich allerdings in Relation zu dem inzwischen konjunktur- und coronabedingt deutlich gesunkenen Geschäftsvolumen immer noch auf einem zu hohen Niveau bewege. Zudem sei ein Erneuerungsprogramm für die IT-Hard- und Software gestartet und auch mit der Modernisierung des veralteten Maschinenparks begonnen worden. Hier seien den notwendigen Erneuerungsinvestitionen jedoch bisher seitens der Liquidität Grenzen gesetzt worden.Darüber hinaus sei eine angepasste Vertriebsstrategie implementiert worden, mittels der die Abhängigkeit vom Automotive-Bereich durch Diversifizierung auf neue Abnehmerbranchen reduziert würden und der Bereich Remanufacturing/Aftermarket deutlich ausgebaut werden solle. Allerdings würden die Effekte aus diesen Maßnahmen erst in den nächsten Jahren sichtbar werden. Zudem würden die Analysten es auch als sinnvoll erachten, dass die Abhängigkeit von einzelnen Kunden - 2018/19 seien auf die beiden größten Abnehmer rund 17 und 13 Prozent der Konzernerlöse entfallen - verringert werde.Anfang Juni 2020 habe die SCHUMAG AG nun die Erfüllung aller Voraussetzungen für die Umsetzung der im Rahmen des Sanierungskonzepts vorgesehenen Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Liquidität vermelden können. Damit sei die Finanzierung bei den kreditgebenden Banken gesichert und die Pensionsverpflichtungen - auch für den 2008 verkauften Maschinenbaubereich - würden die Erfolgsrechnung zumindest für die nächsten drei Jahre nicht belasten.Zudem hätten bereits Ende Juni 2020 Liquiditätszuflüsse in Höhe von 4,6 Mio. Euro aus im Rahmen des Finanzierungsplans vereinbarten weiteren Verkäufen nicht betriebsnotwendiger Immobilien generiert werden können. Neben einer Verbesserung der Bilanzverhältnisse werde die jüngst durchgeführte Kapitalerhöhung im Volumen von 2,0 Mio. Euro ebenfalls zu einer zusätzlichen Entlastung auf der Liquiditätsseite und damit zu einer Verbreiterung des finanziellen Spielraums beitragen.Infolge dieses Bündels an Finanzierungsmaßnahmen sollten dann auch die für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens noch erforderlichen Investitionen zeitnah vorgenommen und die Sanierung weiter vorangetrieben werden können. Insgesamt sähen die Analysten SCHUMAG unter der neuen Gesellschafterstruktur und personellen Aufstellung trotz der nach wie vor schwierigen Situation, die durch die schwächelnde Konjunktur und die Corona-Krise noch verschärft werde, auf einem guten Weg, die Probleme meistern und in den nächsten zwei bis drei Geschäftsjahren wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren zu können.Auf dieser Basis würden die Analysten die Aktie des Aachener Spezialisten für Präzisionsprodukte als ein interessantes Investment vor allem für den risikoaffinen Anleger erachten, der auf einen nachhaltigen Turnaround setze.