Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (23.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.SBF habe vergangene Woche den Erwerb von Produktionsanlagen für den Geschäftsbereich industrieller Beleuchtungslösungen verkündet, wodurch das Ertragspotenzial der Tochter Lunux Lighting nochmals spürbar gestärkt werden dürfte. Die Entwicklung im zweiten operativen Segment ("Schienenfahrzeuge") sollte angesichts des von langfristigen Aufträgen gekennzeichneten und weitgehend konjunkturresistenten Geschäftsmodells indes weiter planmäßig verlaufen, weswegen Gruschka den Investment Case als vollständig intakt ansehe.Konkret habe SBF die Produktionsanlagen und das Umlaufvermögen eines insolventen deutschen Unternehmens übernommen. Der durch Eigenmittel finanzierte Kaufpreis liege im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: 2,0-2,5 Mio. Euro), wobei der Buchwert der erworbenen Vermögenswerte leicht höher ausfallen dürfte (MONe: 3,0 Mio. Euro). Gemäß Vorstand handle es sich dabei um für verschiedene Beleuchtungslösungen geeignete Produktionsanlagen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden würden, sodass nach der für Juni geplanten Inbetriebnahme unmittelbare Effizienz- und Ergebnissteigerungen im Konzern zu erwarten seien. Zudem könne die Produktpalette von Lunux Lighting fortan um moderne LED-Lichtbänder erweitert werden, was Gruschka als sinnvollen Schritt erachte..Lunux Lighting dürfte 2022 für deutlichen Umsatzschub sorgen: Der im vorletzten Jahr ebenfalls aus einer Insolvenz übernommene Spezialist für industrielle Innen- und Außenbeleuchtungen dürfte nach Erachten des Analysten infolge der inzwischen vollzogenen Umstrukturierung im laufenden Jahr im oberen zweistelligen Prozentbereich wachsen (MONe: +90% yoy auf 21,2 Mio. Euro). Damit befände sich der Geschäftszweig bereits nahezu auf dem Erlösniveau des bisherigen Kernsegments "Schienenfahrzeuge" (MONe 2022: +3,2% yoy auf 23,0 Mio. Euro). Zudem erwarte Gruschka für das laufende Jahr angesichts der optimierten Geschäftsprozesse bei Lunux Lighting auch eine deutliche Ergebnissteigerung. Wenngleich die auf breiter Front gestiegenen Einkaufspreise wichtiger Komponenten einen gewissen Druck auf die Marge ausüben dürften, rechne Gruschka auf Konzernebene mit einer Verdoppelung des EBITs.Die verkündete Übernahme untermauere einmal mehr SBFs expansive Pläne, die vom strukturellen Wachstum der adressierten Märkte auch in den kommenden Jahren gestützt werden dürften.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SBF-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 13,00 Euro. (Analyse vom 23.03.2022)