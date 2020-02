In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus sehen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein hohes Kurspotenzial und stufen die SBF-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. Insgesamt würden sie die SBF-Gruppe im boomenden Bahnsektor sehr gut positioniert sehen, um von den verstärkten Investitionen innerhalb der Bahnindustrie zu profitieren. Hierbei sollte sich insbesondere die langjährige Kooperation und engen Verbindungen zu den führenden europäischen Schienenfahrzeugherstellern auszahlen. (Analyse vom 14.02.2020)



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K).Die SBF AG sei eine operative Holdinggesellschaft mit dem Fokus auf der Schienenfahrzeugindustrie. Die Kernbeteiligung des Konzerns bilde die SBF Spezialleuchten GmbH, die sich hauptsächlich auf Decken- und Beleuchtungssysteme von Schienenfahrzeugen spezialisiert habe. Zum Kundenkreis des Bahntechnikspezialisten würden mit bspw. Siemens Mobility, Stadler Rail und Bombardier nahezu alle führenden europäischen Zughersteller gehören.Nachdem die SBF AG in der jüngsten Vergangenheit noch von selbstverschuldeten Umsatzrückgängen betroffen gewesen sei, habe die Gesellschaft mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 die Rückkehr auf den profitablen Wachstumskurs verkünden können. So habe der Konzern im GJ 2019 im Vergleich zum Vorjahr seine Umsatzerlöse um rund 17,0% auf 17,20 Mio. Euro (14,69 Mio. Euro) deutlich gesteigert. Parallel hierzu habe das Unternehmen sein Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt (VJ: 1,39 Mio. Euro).Zum überproportionalen Ergebnisanstieg hätten hauptursächlich Skaleneffekte und ein gutes Kostenmanagement (v.a. im Materialeinkauf) beigetragen. Damit sei die herausgegebene Umsatzprognose der Analysten für diese Geschäftsperiode nahezu erreicht worden (GBCe: 17,7 Mio. Euro) und ihre Ergebnisprognose sehr deutlich übertroffen (GBCe: 1,70 Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr 2020 gehe das Management erneut von steigenden Konzernumsatzerlösen aus.In Anbetracht der guten Marktpositionierung des Bahntechnikkonzerns, der Rekordauftragsbestände der Hauptkunden des Unternehmens (Siemens Mobility, Stadler Rail) sowie der sehr guten Rahmenbedingungen der Schienenfahrzeugindustrie, würden die Analysten auch für das laufende Geschäftsjahr 2020 sowie für die Folgejahre mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses rechnen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich der Großteil dieses Auftragsvolumens auf die GJ 2020 und GJ 2021 erstrecke und damit eine gute Substanz für das weitere Umsatzwachstum bilde. Daneben liefere auch das sehr hohe Angebotsvolumen des Unternehmens eine gute Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung des aktuellen sowie insbesondere der nachfolgenden Geschäftsjahre. Die Analysten würden davon ausgehen, dass ein signifikanter Anteil (ca. 35 bis 50%) der im Umlauf befindlichen Angebote auch zu einem späteren Zeitpunkt in Aufträge überführt werden könnten.Vor dem Hintergrund der bisher sehr überzeugenden Unternehmensperformance und der sehr hohen Auftragslage sowie des enormen Angebotsvolumens der SBF würden die Analysten ihre bisherigen Umsatz- sowie Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr sowie für die Folgejahre erhöhen. Ihrer Einschätzung nach sollten die wesentlichen Wachstumstreiber auf kurz- und mittelfristige Sicht die Erhöhung der Kapazitätsauslastung, die Internationalisierung des Geschäfts sowie M&A-Aktivitäten bilden. Durch Letzteres solle eine Erhöhung der Fertigungstiefe und eine Angebotserweiterung erreicht werden.Somit würden die Analysten nun für das laufende Geschäftsjahr 2020 und die beiden nachfolgenden Geschäftsperioden mit Umsatzerlösen in Höhe von 20,40 Mio. Euro (zuvor: 19,70 Mio. Euro), 24,30 Mio. Euro (24,10 Mio. Euro) sowie 27,90 Mio. Euro (erstmalige konkrete Schätzperiode) kalkulieren. Auf Nettoebene sollten hierbei Jahresüberschüsse in Höhe von 3,22 Mio. Euro (zuvor 2020e: 1,81 Mio. Euro), 3,88 Mio. Euro (zuvor 2021e: 2,45 Mio. Euro) sowie 4,51 Mio. Euro (2022e) erzielt werden können. Auf Basis der angehobenen Schätzungen und unter Verwendung des DCF-Modells errechne sich nun ein fairer Wert in Höhe von 8,20 Euro je Aktie (zuvor: 5,10 Euro je Aktie).