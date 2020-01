Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SBF-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs SBF-Aktie:

5,00 EUR-7,41% (24.01.2020, 11:03)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (24.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) von "kaufen" auf "halten" herunter.SBF habe am Dienstag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, die ergebnisseitig deutlich über den Analystenprognosen liegen würden.Zweistelliges Umsatzwachstum untermauere avisierten Turnaround: Die Gesamtleistung des Konzerns sei infolge der ungebrochen erfreulichen Auftragslage um 17,0% auf rund 17,2 Mio. Euro gestiegen und damit im Rahmen der Analystenerwartungen (MONe: 17,3 Mio. Euro). Nachdem das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit spürbare Umsatzeinbußen verzeichnet habe (CAGR 2016-2018: -17,2%), sei dem Management mit dem erzielten Niveau somit wie angekündigt erlösseitig die Trendwende gelungen.Profitabilitätssteigerung deutlich stärker als erwartet: Der Jahresüberschuss (vor etwaigen bilanziellen Bewertungseffekten) habe nach Unternehmensangaben "nahezu verdoppelt werden" können, was einem Niveau von rund 2,8 Mio. Euro entspreche und damit deutlich über unserer bisherigen Schätzung liege (2,5 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen zur Mindestbesteuerung und der Annahmen des Analysten für das Finanzergebnis sowie planmäßige Abschreibungen dürfte SBF folglich ein EBITDA von ca. 4,0 Mio. Euro und ein EBIT von etwa 3,2 Mio. Euro erzielt haben. Hieraus würden sich entsprechende Margen von 23,4% (2018: 15,0%, MONe: 20,9%) bzw. 18,8% (2018: 10,7%, MONe: 16,3%) ergeben. Neben ersten Skalierungseffekten und einer reduzierten Personalkostenquote infolge des signifikanten Stellenabbaus in 2018 dürfte für die Margenausweitung vor allem die Materialkostenquote verantwortlich sein, die geringer als vom Management erwartet ausgefallen sei und somit auch deutlich unterhalb der bisherigen Analystenschätzung von 45,5% (2018: 48,9%) liegen sollte.SBF habe mit der Vorlage erfreulicher Geschäftszahlen die Analystenerwartungen übertroffen. Während das im vergangenen Jahr abgeschlossene Restrukturierungsprogramm auf der Kostenseite eine noch stärker als erwartete Wirkung zeige, veranschauliche das erzielte zweistellige Umsatzwachstum das attraktive Potenzial des Unternehmens innerhalb des strukturell wachsenden Bahntechnikmarkts.Nach Einarbeitung der gestiegenen Margenerwartungen und Fortschreibung des DCF-Modells erhöht Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 4,00 Euro auf 5,50 Euro, stuft die SBF-Aktie in Anbetracht des substanziellen Kursanstiegs in den vergangenen Wochen (+80% seit Mitte Dezember 2019) jedoch von "kaufen" auf "halten" ab. Nichtsdestotrotz sei der Analyst vom strukturellen Investment Case unverändert überzeugt und sehe im Falle steigender Visibilität der kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten im Laufe der kommenden Monate weiteres Upside-Potenzial für seine konservativen Umsatzprognosen. (Analyse vom 24.01.2020)