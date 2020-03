Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SBF-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs SBF-Aktie:

5,45 EUR +9,00% (25.03.2020, 14:06)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (25.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.SBF habe am Montag seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht, der die Ende Januar präsentierten vorläufigen Zahlen bestätige. Auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr falle wie von Gröning erwartet optimistisch aus.Deutlicher Erlösanstieg bei erneut verbesserter Profitabilität: Die Gesamtleistung sei wie zuvor gemeldet um 18,1% yoy auf rund 17,2 Mio. Euro (Umsatz: +14,8% yoy auf 16,9 Mio. Euro) gestiegen, womit dem Vorstand nach den spürbaren Umsatzeinbußen in der jüngeren Vergangenheit (CAGR 2016-2018: -17,2%) der avisierte Turnaround gelungen sei.Ergebnisseitig hätten sowohl das EBITDA (+84,8% yoy auf 4,1 Mio. Euro) als auch das EBIT (+116,9% yoy auf 3,4 Mio. Euro) deutlich überproportional zulegen können, wodurch sich auch der Jahresüberschuss mehr als verdoppelt habe (+116,8% yoy auf 3,0 Mio. Euro). Hauptgrund für die starke Profitabilitätsverbesserung sei neben ersten Skalierungseffekten und einer reduzierten Personalkostenquote nach dem signifikanten Stellenabbau in 2018 die Materialkostenquote gewesen. Diese habe das Management dank einer Optimierung der Lieferantenstrukturen und nachverhandelten Einkaufspreisen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 5%-Punkte auf 43,9% und damit deutlich stärker als von Gröning ursprünglich erwartet (45,5%) senken können. Insgesamt verdeutliche das erzielte Ergebnis nach Erachten des Analysten, dass die umgesetzten Anpassungen der Produktionsprozesse und Ablaufstrukturen bei der operativen Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH zu den in Aussicht gestellten Effizienzsteigerungen geführt hätten.Die Visibilität der prognostizierten Fortsetzung des Wachstumskurses sei nach Erachten des Analysten angesichts des Auftragsbestands von rund 31,0 Mio. Euro (per Mitte März) solide, während auch die mittelfristigen Perspektiven weiterhin aussichtsreich erscheinen würden. So habe der Vorstand nochmals betont, bei mehr als der Hälfte der momentan im Rahmen von Ausschreibungen konkret platzierten Angebote i.H.v. über 100 Mio. Euro einen Zuschlag zu erwarten. Hieraus resultierende Auftragseingänge dürften die avisierten Mittelfristziele (ca. 25 Mio. Euro Umsatz in 2021; > 30 Mio. Euro Umsatz in 2023) in den kommenden Monaten somit weiter untermauern.SBF habe insgesamt ein starkes Geschäftsjahr 2019 verzeichnet, in dem die erlösseitige Trendwende gelungen sei. Zudem habe das nun abgeschlossene Restrukturierungsprogramm auf der Kostenseite eine noch stärker als erwartete Wirkung gezeigt.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom Investment Case unverändert überzeugt und bestätigt das "kaufen"-Rating und das Kursziel von 6,50 Euro. (Analyse vom 25.03.2020)