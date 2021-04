Börsenplätze SAP-Aktie:



SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (06.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Nachricht habe wie ein Blitz eingechlagen. Die Alphabet-Tochter Google habe angekündigt, seine Buchhaltungssoftware von Oracle auf die Systeme von SAP zu migrieren. Man dürfe ohne weiteres behaupten, dass dies die wichtigste Nachricht für SAP-Anleger seit Monaten sei.Der Hintergrund für Googles Entscheidung dürfte u.a. die Tatsache sein, dass Oracle dem US-Internetkonzern immer mehr den dritten Platz um die Vorherrschaft im Cloud-Markt (nach Amazon AWS und Microsoft Azure) streitig machen möchte.Mit dem Google-Deal steche SAP seinen wichtigsten Konkurrenten Oracle im ERP-Markt aus. Zudem seien Nachfolgeaufträge von Google sehr wahrscheinlich. Denn aktuell solle nur Software zur Nachverfolgung der eigenen Finanztransaktionen des Internet-Riesen auf SAP umgestellt werden. Auf andere Dienste von Oracle verlasse sich Alphabet vorerst weiterhin.Der Google-Deal könnte zudem die operative Wende für SAP bringen, denn dadurch würden auch andere Großkunden auf SAP aufmerksam, die bisher auf Oracle gesetzt hätten und ihre Buchhaltungsprozesse mithilfer neuer Software optimieren möchten.Die SAP-Aktie stehe kurz vor dem Ausbruch über die wichtige 110-Euro-Marke. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch darüber, dürfte dies starke Kaufimpulse bei dem Papier freisetzen. Investierte sollten die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link