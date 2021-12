Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Mit einem Plus von 2,7 Prozent gehöre die Aktie von SAP am Montagmorgen zu den stärksten Werten im DAX . Rückenwind gebe es in der neuen Handelswoche nicht nur von den Analysten, sondern auch dank eines sich aufhellenden Chartbildes.Laut den Analysten der UBS habe die Aktie von SAP noch Potenzial. Die Experten hätten am Montag die DAX-Papiere von "neutral" auf "buy" und das Kursziel von 130 auf 147 Euro hochgestuft. Die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts im kommenden Jahr dürfte die Neubewertung der Papiere der Walldorfer weiter antreiben, habe es geheißen. Die UBS-Analysten würden für 2022 mit einer Wachstumsrate über Plan hinsichtlich der Ziele für 2025 rechnen.Insgesamt habe sich das Sentiment der Analystencommunity gegenüber SAP in den vergangenen Wochen leicht verbessert. Aktuell sehe der Konsens einen Zielkurs von 135,57 Euro, was ausgehend vom aktuellen Kurs einem Potenzial von elf Prozent entsprechen würde. Einig seien sich die 38 Analysten, die SAP covern würden, größtenteils auch: 25 würden die Aktie zum Kauf empfehlen, neun sähen in SAP eine Halte-Position und nur zwei würden zum Verkaufen raten.Auch charttechnisch helle sich das Bild nach den November-Verlusten auf. Nachdem die 200-Tage-Linie bei aktuell 118,50 Euro bereits vergangene Woche durchbrochen worden sei, sei heute der Sprung über die 100-Tage-Linie gelungen. Dies seien gleich zwei deutliche charttechnische Kaufsignale, die den jüngsten Erholungstrend bestätigen würden. In den Fokus rücke nun die Horizontale bei 127,50 Euro. Oracle hier die klar besser Alternative.Fazit: Den nächsten Quartalsbericht abwarten und dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)Mit Material von dpa AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link