Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,64 EUR +0,08% (01.04.2022, 10:51)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,74 EUR -0,38% (01.04.2022, 10:38)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (01.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Am 1. April 1972 hätten die ehemaligen IBM-Mitarbeiter Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector und Claus Wellenreuther die Firma "Systemanalyse Programmentwicklung" gegründet. Ihr Ziel sei es gewesen, eine Standardsoftware zu entwickeln, mit der Geschäftsprozesse in Echtzeit abgebildet würden. Heute sei das Unternehmen unter dem Namen SAP bekannt und feiere sein 50. Jubiläum."Auch wenn wir uns gute Chancen beim Start ausrechneten, hätten wir es uns natürlich bei der Gründung nicht vorstellen können, dass sich die SAP einmal zu so einem globalen Konzern mit über 100.000 Mitarbeitern weltweit entwickeln wird", sage Gründer Hopp. Bei der Gründung hätten sie noch "einige alte EDV-Hasen" für verrückt erklärt. Das Vorhaben sei damals fast eine kleine Revolution gewesen. "Die vorherrschende Meinung war damals, dass die Abläufe in den Unternehmen zu unterschiedlich seien, um dafür eine Standardsoftware entwickeln zu können", so Hopp.Er und Plattner, damals noch Hopps Assistent, hätten bei einem ihrer IBM-Kunden von großen Abwicklungsproblemen erfahren und eine Pilotanwendung entwickelt. Sie hätten IBM verließen, hätten sich die Rechte an der Software gesichert und mit ihrem Kunden "eine auskömmliche Bezahlung, die Computernutzung in der Nacht und an Wochenenden sowie die kostenlose Nutzung von Büros" vereinbart, sage Hopp. "Das war die Geburtsstunde von SAP." Ein Start-up aus einer anderen Zeit.Wie der Zufall es wolle, notiere die SAP-Aktie pünktlich zu seinem 50. Jubiläum bei der runden Marke von knapp 100 Euro. Gelinge es den Bullen nicht, in den kommenden Tagen diese psychologisch wichtige Marke zu verteidigen, dann sei ein Abrutschen in Richtung 90 Euro zu befürchten.Nach oben gelte es den GD50 bei 104,22 Euro und das März-Hoch bei 104,40 Euro zu überwinden. Die nächsten übergeordneten Ziele wären dann die Hürde bei 110 Euro und das Februar-Hoch bei 113,86 Euro. Die wichtige 200-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 117,86 Euro und damit knapp 17 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.DER AKTIONÄR bewerte diese Strategie positiv und sehe SAP langfristig auf einem guten Weg. Voraussetzung, SAP verlasse sich nicht nur auf die Cloud-Pläne, sondern bleibe innovativ und hole sich weiterhin Wachstumsimpulse von außen, zum Beispiel durch strategische Übernahmen.Aktuell ist die SAP-Aktie aufgrund charttechnischer Überlegungen und fehlender fundamentaler Impulse nur ein Kandidat für die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)