In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass das diesjährige Oktoberfest abgesagt worden sei. Dies werde die bayerische Wirtschaft stark belasten. Es werde geschätzt, dass Unternehmen auf dem Oktoberfest und in der Stadt München mehr als 1 Milliarde EUR verdienen würden.



Der DAX sei nicht aus der Overbalance-Struktur ausgebrochen, habe jedoch die Unterstützungszone bei 10.500 Punkten unterschreiten können. Nach einem erneuten Test der Zone vor der europäischen Eröffnung habe sich der Index wieder nach unten bewegt. Der Bereich oberhalb der 10.400-Punkte-Marke erweise sich vorerst als Stütze, sollte diese jedoch durchbrochen werden, werde sich die Aufmerksamkeit auf die 10.200-Punkte-Marke verlagern. Dieses Niveau sei durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet und stelle gleichzeitig die Nackenlinie des Double-Top-Musters dar. Das potenzielle Kursziel des Musters deute auf den Bereich von 9.650 Punkten hin, sodass ein Durchbruch unter 10.200 Punkte zusätzliche Verkäufe nach sich ziehen könnte. Die Bullen würden versuchen, den Kurs wieder über die 10.500-Punkte-Marke zu bringen.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) habe vor dem heutigen Sitzungsbeginn die Ergebnisse für das 1. Quartal 2020 bekanntgegeben. Der Cloud-Umsatz sei um 29% im Jahresvergleich auf 2,01 Milliarden EUR gestiegen, während der kombinierte Umsatz der Cloud- und Software-Segmente um 7% im Jahresvergleich auf 5,39 Milliarden EUR zugenommen habe. Der Gesamtumsatz sei um 7% im Jahresvergleich auf 6,52 Milliarden EUR gestiegen. Der Auftragsbestand im Bereich Cloud sei um 29% im Jahresvergleich gestiegen. Der Gewinn je Aktie sei von 0,10 EUR (Q1 2019) auf 0,68 EUR gestiegen. Insgesamt sei der Ergebnisbericht stark gewesen und eine anhaltende Verbesserung des Cloud-Geschäfts könnte während der Covid-19-Pandemie besonders vorteilhaft sein.



Fitch Ratings stufe Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) herab. Die Ratingagentur habe das langfristige Kreditrating für das Unternehmen von "BBB+" auf "BBB" mit stabilem Ausblick gesenkt.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe ein Team für nachhaltige Finanzen eingerichtet, da der Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen wachse.



Die Fabriken von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in Brasilien würden mindestens bis Ende April geschlossen bleiben. Brasilien sei der größte Autohersteller Südamerikas. (21.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Absturz der Ölpreise beim Front-Monat erinnerte die Märkte gestern daran, wie schlecht die Lage auf dem physischen Ölmarkt ist, so die Experten von XTB.Der WTI-Kontrakt für die Lieferung im Mai habe gestern bei -37,63 Dollar gelegen. Der Ausverkauf am Aktienmarkt habe gestern am späten Nachmittag begonnen und werde heute fortgesetzt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde 2% niedriger gehandelt. Die Rückgänge an den meisten europäischen Börsen würden von -1,5 bis -2,5% reichen.Die ZEW-Indices für April seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Konjunkturerwartungen seien von -49,5 auf +28,2 Punkte (Erwartung: -42 Punkte) gestiegen. Der Index der aktuellen Lage sei von -43,1 auf -91,5 Punkte (Erwartung: -77,5 Punkte) gefallen.Die Sperren im Zusammenhang mit dem Coronavirus seien immer noch in Kraft, aber einige Länder würden Schritte unternehmen, um mit der Aufhebung dieser Sperren zu beginnen. Beispielsweise plane Italien, ab dem 4. Mai mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Wirtschaft zu beginnen. Man sollte jedoch bedenken, dass es in der Europäischen Union einige Entscheidungen gebe, die auf Gruppenebene getroffen werden müssten. Thierry Breton, EU-Binnenmarktkommissar, habe gesagt, dass der Schengen-Raum und die Außengrenzen der EU wahrscheinlich bis zum Sommer geschlossen bleiben würden. Sollte sich die Schließung bis in den Sommer hinein erstrecken, könnte dies ein weiterer Schlag für eine bereits sterbende Reisebranche sein.