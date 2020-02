Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP baue seine Führungsriege um. Zwei Vorstände würden gehen, die Ressorts würden zum Teil einen neuen Zuschnitt bekommen, die Bereiche Kundenzufriedenheit und Produktentwicklung würden deutlich gestärkt, wie SAP am Donnerstag bekannt gegeben habe. Der Konzern reagiere damit auch auf Kritik von Kunden, die sich zuletzt über eine mangelnde Verschränkung der vielen verschiedenen SAP-Programme beklagt hätten."Unsere Kunden erwarten von uns zurecht, dass unser Angebotsportfolio nahtlos integriert ist und alle Lösungen reibungslos zusammenarbeiten", habe Co-Vorstandschef Christian Klein betont. Vorgänger Bill McDermott habe SAP vor allem mit milliardenschweren Zukäufen vergrößert. Das neue Führungsduo mit Klein und Jennifer Morgan, das seit Oktober amtiere, stehe nun vor der Aufgabe, die verschiedenen Teile zu einem Ganzen zu formen.Vertrieb, Service und alles, was dazugehöre, bringe SAP dafür im neuen Vorstandsbereich "Kundenerfolg" zusammen, der von Adaire Fox-Martin geleitet werde. Ihr Vorstandskollege Thomas Saueressig übernehme Produktmanagement, Entwicklung und Support. Michael Kleinemeier, dessen Aufgaben damit unter den beiden neuen Ressorts aufgeteilt würden, verlasse Europas größten Softwarehersteller Ende April. Nach der Hauptversammlung im Mai gehe zudem Personalvorstand Stefan Ries. Für ihn gebe es noch keinen Nachfolger.Zukäufe und das starke Wachstum mit sog. Cloud-Programmen hätten den SAP-Umsatz 2019 deutlich angetrieben. Auch das operative Ergebnis sei gestiegen. Weil SAP aber viel Geld für den Umbau des Konzerns ausgegeben habe, sei der Gewinn unter dem Strich um 17 Prozent auf 3,39 Mrd. Euro gesunken.Engagierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Auch für Neueinsteiger sei es noch nicht zu spät. Die SAP-Aktie befinde sich auch im Aktien-Musterdepot des AKTIONÄR. (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link