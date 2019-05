Börsenplätze SAP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

112,92 EUR -1,45% (02.05.2019, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

112,80 EUR -1,66% (02.05.2019, 14:17)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (02.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bill McDermott habe es geschafft, dass die Börse in seine Equity-Story vertraue. Bis 2023 wolle der SAP-Chef den Börsenwert auf 300 Milliarden Dollar verdreifachen. Nach einem starken ersten Quartal habe die SAP-Aktie hierfür einen wichtigen Schritt gemacht. Finanziell zeige sich: McDermott sei auf dem richtigen Weg - doch wie genau solle das funktionieren?Im Interview mit dem "Focus" stelle der SAP-Vorstand klar, dass er auf das Kernprodukt SAP HANA (eine In-Memory-Datenplattform) setze, um dieses Ziel zu erreichen. "SAP HANA kann Daten, Algorithmen und künstliche Intelligenz so kombinieren, dass jeder Kunde zufriedengestellt wird", habe McDermott im Interview gesagt.Stets im Mittelpunkt: Der Mehrwert für den Kunden. "Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Unternehmen gesprochen, das im Einzelhandel tätig ist. Es hat Informationen über seine Produkte und seine Kunden. Jetzt will die Firma diese Informationen kombinieren und einem Kunden mit älteren Sportschuhen zum Beispiel sagen, wie lange er diese Schuhe noch tragen sollte," erkläre der SAP-Chef.Denn die Zukunft von Enterprise-Software, da sei sich der SAP-Vorstand sicher, liege in der sogenannten Experience-Cloud. Das Ziel sei ein über Vertrieb und Marketing hinausgehendes Omnichannel-Angebot für E-Commerce. Genau hier setze SAP zum Beispiel mit der Qualtrics-Übernahme an."Der Aktionär" traut CEO McDermott zu, SAP auf Kurs zu halten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link