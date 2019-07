Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

114,54 EUR +0,03% (25.07.2019, 08:30)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

113,78 EUR (24.07.2019)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Zwischen den Stühlen - ChartanalyseAnfang Januar endete eine kurzfristige Abwärtsbewegung der Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) knapp über der Unterstützung bei 82,60 EUR und ging nahtlos in eine weitere Rally über, die den langfristigen Aufwärtstrend des Wertes fortsetzte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im April sei das damalige Allzeithoch mit einem großen Gap übersprungen und die Rekordmarke auf 117,08 EUR getrieben worden. Bis Anfang Juni habe der Wert diesen Kurssprung korrigiert, ohne den alten Höchststand bei 108,52 EUR signifikant zu unterschreiten. Nach der erfolgreichen Verteidigung der Marke sei eine weitere Kaufwelle gefolgt, die bis an das Kursziel bei 125,00 EUR gereicht habe. Die dort begonnene Korrektur habe sich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 18. Juli verschärft und die Aktien direkt an den Support bei 108,52 EUR gedrückt. Dort sei zuletzt eine leichte Erholung gestartet.Ausblick: Mit dem starken Einbruch der letzten Wochen stehe der übergeordnete Aufwärtstrend unter Beschuss. Die Erholung der letzten Tage reiche für eine Bodenbildung noch nicht aus.Die Short-Szenarien: Zunächst könnte der Wert an die alte Rekordmarke bei 117,08 EUR steigen. Dort dürften die Bären allerdings erneut zuschlagen und den Wert bei einem Bruch des Zwischentiefs bei 110,96 EUR bis 108,52 EUR drücken. Dort hätten die Käufer die Chance, einen bullishen Doppelboden auszubilden. Werde die Marke dagegen nachhaltig unterschritten, könnte der Abwärtstrend direkt bis 105,16 EUR und darunter bereits bis 102,00 EUR führen. Selbst ein Rückfall auf 97,77 EUR wäre dann nicht mehr auszuschließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: