Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Langfrist-Ziele habe SAP-Vorstand Bill McDermott gesetzt. Doch es gebe zwei kritische Faktoren, die der Prognose gefährlich werden könnten: Geringere Cloud-Bookings und Schwächen in China.SAP-Vorstand Bill McDermott wolle bis 2023 die Cloud-Umsätze verdreifachen, den Umsatz auf 35 Milliarden Dollar steigern und den Börsenwert verdoppeln. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten jedoch bereits gezeigt, dass es nicht einfach werde, diese Langfrist-Prognose zu erreichen.Zwar seien im zweiten Quartal 2019 die Cloud-Bookings mit 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr nur minimal langsamer als im Q2/2018 mit 29 Prozent gewachsen. Doch die Kennzahl, die Analysten wirklich beunruhigt habe, seien die New Cloud-Bookings gewesen, welche eine Aussage über künftige langfristige Verträge treffen würden. Die Wachstumsrate sei von 24 Prozent im Q2/2018 auf 17 Prozent im Q2/2019 gesunken.Die zweite Unsicherheit sei das China-Geschäft. SAP-Vorstand McDermott gehe zwar davon aus, dass die chinesische Wirtschaft langfristig stabil bleibe. Dennoch habe SAP im zweiten Quartal einige Verzögerungen im China-Geschäft hinnehmen müssen. Es bleibe abzuwarten, ob dies tatsächlich nur kurzfristige Schwächen seien, die sich im zweiten Halbjahr auflösen würden."Der Aktionär" meint: Dabeibleiben und abwarten, ob eine Verdopplung der Kurse tatsächlich kommt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link