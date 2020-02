Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (13.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie gehöre seit Jahren zu den erfolgreichsten DAX-Werten und sei nach wie vor das Aushängeschild der deutschen Softwarebranche. Wer vor zehn Jahren in die SAP-Aktie investiert habe, habe sein Geld heute bereits mehr als vervierfacht. Seit einem halben Jahr scheine die Aktie jedoch in einem Seitwärtskanal unterhalb der 125-Euro-Marke gefangen zu sein. Komme jetzt endlich der Ausbruch?Die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen zum letzten Quartal 2019 könnten sich durchaus sehen lassen. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis sei um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 8,21 Milliarden Euro geklettert. Die operative Marge sei von 29 Prozent auf 29,7 Prozent gestiegen, auch weil die Geschäfte mit Software zur Miete aus dem Internet (Cloud) deutlich mehr Gewinn abgeworfen hätten. Zukäufe und das starke Wachstum mit Cloudprogrammen hätten beim Umsatz für ein Plus von 12 Prozent auf 27,6 Milliarden Euro gesorgt.Trotz der guten Zahlen, habe sich die SAP-Aktie nach Bekanntgabe der Ergebnisse kaum vom Fleck bewegt. Offensichtlich würden die Anleger im Kontext des Konzernumbaus noch vorsichtig agieren.Nach zwei kurzen Ausflügen auf neue Hochs, hätten die Bären die Aktie des größten europäischen Softwarehauses wieder auf ihr altes Niveau unterhalb der 125-Euro-Marke zurückgeholt. Das nenne sich nun wirklich "bärenstark" - im wahrsten Sinne des Wortes. Offensichtlich sei die 125-Euro-Marke eine nur schwer einnehmbare Festung und es bedürfe positiver fundamentaler Unterstützung, um die Bullen deutlich nach oben zu hieven. Eine wichtige charttechnische Unterstützung nach unten sei das Januarhoch 2020 bei 118,00 Euro.Emil Jusifov von "Der Aktionär" empfiehlt investierten Anlegern dabeizubleiben. Anleger an der Seitenlinie könnten erste Positionen aufbauen. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link