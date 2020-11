"Der Aktionär" behält aus oben erwähnten Gründen seine bullishe Einschätzung für SAP bei. Investoren können somit den Crash zum Neueinstieg nutzen, Investierte bleiben an Bord, so Emil Jusifov. (Analyse vom 06.11.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Softwarekonzern SAP habe nach den letzten Quartalszahlen vom deutschen Vorzeigeunternehmen zum Prügelknaben mutiert. In der Tat seien die Quartalszahlen eher glanzlos gewesen, die Investoren habe insbesondere die revidierte Prognose gestört. "Der Aktionär" finde dennoch gute Gründe für den Kauf der Aktie.1) MarktführerschaftSAP sei nach wie vor der klare Marktführer im Bereich ERP-Lösungen. Das Unternehmen habe es trotz der namhaften Wettbewerber - wie etwa Oracle oder Salesforce - geschafft, über einen längeren Zeitraum eine loyale und stetig wachsende Kundenbasis aufzubauen.2) Strategie langfristig positiv zu bewertenDie Fokussierung des Managements auf die Cloud erscheine langfristig eine richtige Strategie zu sein. Im Gegensatz zum Wettbewerber und Cloud-Giganten Salesforce führe SAP lediglich 72 Prozent von Erlösen in diesem Jahr auf planbare Umsätze (Cloud) zurück. Das sei also noch ausbaufähig. Laut dem letzten Quartalsbericht wolle SAP bereits 2025 bei den Clouderlösen die Marke von 22 Milliarden Euro knacken und Gesamtumsätze von über 36 Milliarden erreichen. 85 Prozent der Umsätze sollten dann besser planbar sein, das heiße, dass sie entweder auf Cloudabos oder Wartungsverträgen beruhen und nicht allein vom vertrieblichen Erfolg abhängen sollten.3) Fundamentale Stärke und günstige Bewertung4) Kunden- und investorenfreundliches ManagementDas Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren als Dividendengarant mit kontinuierlichen Dividendenerhöhungen ausgezeichnet. Daran dürfte sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern.5) Rebound laufeSeit dem Crash-Tief habe die Aktie bereits rund acht Prozent zugelegt und notiere aktuell knapp unter 98 Euro. Damit habe der Widerstand bei 90 Euro erfolgreich gehalten. Es sei zu erwarten, dass die Bullen in den nächsten Tagen und Wochen einen Angriff auf die psychologisch wichtige Marke bei 100 Euro starten würden.