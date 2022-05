XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (05.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die sinkende Profitabilität sei aktuell ein wesentlicher Grund, warum die SAP-Aktie nicht so richtig aus dem Quark komme. In dieser Situation seien jegliche außerordentliche Einnahmen Balsam für die Seele der SAP-Anleger. Daher dürfte der Verkauf der Lernplattform Litmos gut am Markt ankommen. Dies hätten jedenfalls mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mitgeteilt. Das Geschäft werde mit rund 1 Mrd. USD bewertet und solle im Rahmen einer Auktion in den kommenden Wochen veräußert werden.Als Käufer kämen insbesondere Private-Equity-Fonds mit Fokus auf Tech-Beteiligungen in den USA und Europa in Frage. Der Walldorfer Konzern habe sich für die erfolgreiche Abwicklung der Transaktion die Unterstützung der Investmentbank Moelis & Co geholt.Litmos sei ein cloudbasiertes Schulungssystem mit über 30 Mio. Nutzern, das von SAP 2018 zusammen mit dem Kundenmanagement-Spezialisten Callidus für 2,4 Mrd. USD übernommen worden sei. Zu den Kunden sollten solche bekannten Namen wie Hewlett-Packard (HP), Googles Fitbit oder IBM gehören.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link