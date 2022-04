XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Unterstützung auf dem Prüfstand - ChartanalyseWährend der DAX am Freitag in einem schwachen Marktumfeld 2,5% abgab, zogen sich die Papiere von Index-Schwergewicht SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) mit einem Minus von 2,0% noch einigermaßen passabel aus der Affäre, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Notierungen zwischenzeitlich (und nach Bekanntgabe der Quartalszahlen) mit dem Tagestief bei 94,04 EUR auf den niedrigsten Stand seit dem 4. November 2020 zurückgefallen. Mit dem Endstand bei 97,57 EUR habe die Aktie jedoch in die seit Mitte Februar kursbestimmende Seitwärtsrange zurückkehren können, deren untere Begrenzung an der 95-Euro-Marke verlaufe und die auf der Oberseite von dem Bereich um 104,40 EUR begrenzt werde.Ausblick: Der erfolgreiche Test der Haltelinie an der 95er Marke könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die SAP-Aktie derzeit im unteren Drittel der seit Wochen dominierenden Schiebezone befinde. Darüber hinaus habe sich das Chartbild nach dem deutlichen Rückfall unter die 100er Schwelle, der bereits am 11. April erfolgt sei, wieder sichtlich eingetrübt.Das Long-Szenario: Um den bearishen Tendenzen etwas entgegenzusetzen, müsste es in einem ersten Aufbäumen über die bereits erwähnte, auch unter psychologischen Aspekten bedeutende 100er Barriere gehen. Gelinge der Break, wofür es mindestens per Schlusskurs über das Verlaufshoch vom 21. April bei 100,08 EUR gehen sollte, könnte ein Hochlauf an das Volumenmaximum zwischen 103,25 EUR und 103,50 EUR folgen. Darüber wäre Platz bis an das Verlaufshoch bei 104,18 EUR, dem das März-Hoch bei 104,40 EUR nachfolgen würde. Einen Ausbruch über diese beiden Hürden vorausgesetzt, könnte es anschließend bei 107,50 EUR zu einer Schließung der Kurslücke vom 14. Februar kommen.