Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,56 EUR +0,83% (27.11.2020, 10:53)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,62 EUR +1,08% (27.11.2020, 10:38)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (27.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Im Rahmen des letzten Quartalsberichts habe SAP für Aufsehen gesorgt. Das Management habe erklärt, dass es seine mittelfristigen Profitabilitätsziele zurücknehmen möchte, um den Cloud-Anteil an seinen Erlösen noch weiter auszubauen. Nun müssten auch die SAP-Partner sich dieser Strategie der Walldorfer beugen.Die weltweit mehr als 22.000 SAP-Partner würden bei der Umsetzung der SAP-Projekte eine sehr bedeutsame Rolle spielen. Denn sie würden die SAP-Lösungen beim Kunden implementieren und später für den reibungsfreien Betrieb und Wartung der Software sorgen.Laut dem Branchenportal Heise.de hätten die Partner bisher vor allem beim Abschluss von On-Premises-Geschäften verdient. Das solle sich nun ändern. SAP möchte seine Partner nun mithilfe von Demolizenzen und -systemen für Cloud-Lösungen auf Cloud umschulen.Der Vorteil für die Partner liege auf der Hand. In Zukunft würden sie sich an den Abo-Einnahmen beteiligen und nicht nur am Verkaufsabschluss mitverdienen. Zudem bekämen sie laut Heise.de Unterstützung von SAP bei der Entwicklung eigener Cloud-Erweiterungen.Allerdings müssten sich die SAP-Partner aufgrund der neuen Cloud-Strategie in Sachen Marketing, Vertrieb und Implementierung neu aufstellen, so SAP Chief Partner Officer Karl Fahrbach.Aus charttechnischer Sicht gebe es für die SAP-Aktie keine Änderungen. Die Hürde bei 100 Euro müsse nach wie vor überwunden werden, damit neue Kaufimpulse beim SAP-Papier entstünden.Investierte bleiben dabei, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link