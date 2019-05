ISIN SAP-Aktie:

Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (13.05.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Es gebe vielfältige Anwendungsmöglichkeiten des "HSBC Trendkompass", mit dessen Hilfe die Analysten auf wöchentlicher Basis eine dreistellige Anzahl von Aktien nach den Kriterien Momentum und Relative Stärke (Levy) filtern würden. Ein von ihnen regelmäßig verfolgter Ansatz sehe eine Investition in trendstarke Titel vor, nachdem diese in einer untergeordneten Zeitebene eine Konsolidierung durchlaufen hätten. Das sei genau das Setup, welches aktuell bei der SAP-Aktie vorliege. Die objektiven Kriterien des Trendkompasses würden für den Technologietitel einen idealtypischen Aufwärtstrend ausweisen. Gleichzeitig habe sich an die Kurslücke vom 24. April zuletzt ein gesundes Kräftesammeln angeschlossen. Das (bisher) offengebliebene Gap würden die Analysten als weiteren Stärkebeweis werten. Vor diesem Hintergrund sollte ein Sprung über die 38-Stunden-Linie (akt. bei 110,97 EUR) bzw. über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 111,20 EUR) die jüngste Atempause abschließen. Im Erfolgsfall winke ein neues Allzeithoch oberhalb des bisherigen Rekordstandes von 117,08 EUR. Einen Fingerzeig in diese Richtung würden auch der Bruch des Abwärtstrends im Verlauf des RSI sowie das jüngste MACD-Kaufsignal liefern. Als Stopp biete sich die 200Stunden-Linie (106,77 EUR) bzw. das o. g. Gaps (106,92/102,14 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:111,98 EUR +0,67% (13.05.2019, 09:00)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:110,92 EUR -0,84% (13.05.2019, 09:15)