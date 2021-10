Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (13.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das DAX -Unternehmen SAP habe mit den vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal die Marktteilnehmer überzeugen können. Zur Stunde gewinne die Aktie der Walldorfer rund 4,5 Prozent und setze sich an die Spitze des Leitindex. Indes hätten sich erste Analysten zu Wort gemeldet, die weiteres Upside-Potenzial sähen.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für SAP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe die Markterwartungen mit seinen starken Resultaten übertroffen, habe Analyst Andrew DeGasperi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion geschrieben. Insbesondere das starke Cloud-Geschäft habe dazu beigetragen. Der Wandel des Geschäftsmodells hin zur Cloud sei in der Spur.Lobende Worte finde auch die Baader Bank. Die Einstufung für die SAP-Aktie laute unverändert "buy" mit einem Kursziel von 144 Euro. Der Software habe die Markterwartungen in allen Belangen übertroffen, habe Analyst Knut Woller geschrieben. Die mittelfristigen Pläne des Konzerns bis 2025 erschienen angesichts der aktuellen Geschäftsentwicklung weiterhin eher vorsichtig formuliert. Der Wandel des Geschäftsmodells hin zu weniger Schwankungen bei Umsatz und Gewinn sei nach wie vor nicht in den Aktienkurs eingepreist.Auch die Investmentbank Warburg Research habe die Einstufung für SAP nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal und einer Anhebung der Unternehmensprognosen auf "buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Cloud-Wachstum beschleunige sich, habe Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte wolle seine Gewinnerwartungen für den Software-Konzern nach der Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen überarbeiten.Starke Zahlen, positive Analystenkommentare und ein attraktives Chartbild: Bei SAP passe derzeit alles zusammen. "Der Aktionär" bleibe langfristig unverändert optimistisch für das DAX-Unternehmen gestimmt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.