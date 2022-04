Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,22 EUR +0,47% (21.04.2022, 09:55)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,07 EUR +0,60% (21.04.2022, 09:41)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SAP komme aus ihrer Lethargie nicht mehr heraus und notiere immer noch unter der 100-Euro-Marke. Zuletzt habe es in der Tat nur wenig Gründe für die Anleger gegeben, die Aktie zu kaufen. Dies könnte sich morgen ändern, wenn die Walldorfer ihre Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentieren würden.Entscheidend für das Anleger- und Analystenurteil dürfte wieder das Abscheiden des Softwareanbieters in der Cloud sein. Die Wall Street-Experten würden Cloud-Erlöse von 2,75 Milliarden Euro in Aussicht stellen. Das entspreche einem sehr ordentlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von rund 28 Prozent. Spannend bleibe, ob das Angebot "Rise with SAP" weiterhin auf eine hohe Nachfrage der Kunden stoße.Insgesamt sollten die Umsätze um rund acht Prozent auf 6,87 Milliarden Euro steigen. Hier dürfte man gespannt sein, was das Management zum Russland-Aus von SAP sage. Laut Noch-Finanzchef Luka Mucic seien die finanziellen Auswirkungen beherrschbar, da das Unternehmen in Russland, der Ukraine und Belarus zuletzt nur rund 1,5 Prozent des Konzernumsatzes erlöst habe.Der operative Gewinn (EBIT) solle im ersten Quartal hingegen um rund ein Prozent auf 1,72 Milliarden Euro sinken. Beim Nettoergebnis würden die Analysten sogar einen Rückgang um knapp 40 Prozent auf 622 Millionen Euro erwarten. Damit dürfte im Q1 auch die Marge aufgrund der hohen Investitionsausgaben weiter schrumpfen. Das gelte auch für den Free Cash Flow, der diesmal bei 2,28 Milliarden Euro liegen solle, nachdem im vergangenen Jahr noch 2,93 Milliarden Euro zu Buche gestanden hätten.SAP dürfte morgen starke Clouderlöse melden. Damit würde sich die Wachstumsdynamik in der Cloud fortsetzen. In Sachen Profitabilität sollten Anleger sich dagegen weiter in Geduld üben und mit schrumpfenden Margen rechnen. Gelinge es den Walldorfern hier für eine positive Überraschung zu sorgen, dann dürfte dem Break über die 100-Euro-Marke nichts mehr im Wege stehen.Das Papier gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link