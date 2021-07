Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller habe heute seine Geschäftsergebnisse zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Das Walldorfer Unternehmen hebe nach einem überraschend robusten zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr leicht an. Das Cloud-Geschäft sei erneut kräftig angezogen und mit den herkömmlichen Softwarelizenzen sei es nicht ganz so stark bergab gegangen wie von Experten gedacht.Im zweiten Quartal habe der Gesamtumsatz mit 6,7 Mrd. Euro 1% unter dem Vorjahreswert gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit einem Rückgang um 2% auf 1,92 Mrd. Euro etwas besser abgeschnitten als von Analysten gedacht. Ohne Wechselkurseinwirkung hätten Umsatz und operatives Ergebnis um 3% zugelegt. Klein habe zudem auf ein starkes Wachstum bei neuen Verträgen des neuen Cloudangebots "Rise with SAP" v.a. in den USA verwiesen.Unter dem Strich habe SAP 1,45 Mrd. Euro verdient und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Maßgeblichen Anteil hätten daran erneut die Beteiligungen von SAP an Start-ups über das Risikokapitalvehikel Sapphire Ventures gehabt, das laut Finanzchef Luka Mucic allein im zweiten Quartal 900 Mio. Euro zum Finanzergebnis beigetragen hätten.Für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern gehe das Management um Chef Christian Klein in diesem Jahr nun von einem währungsbereinigten Rückgang um bis zu 4% aus - im besten Fall dürfte es stagnieren. Bisher habe der Konzern mit einem Rückgang von 1 bis 6% gerechnet. Auch bei den Erlösen aus der Cloud und mit den Produkten insgesamt sei SAP nun etwas optimistischer, wie es am Mittwoch vom Untenrehmen geheißen habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link