Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Schlechtes Omen? - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe auch vor Oracle keinen Halt gemacht. Zwar habe das Cloud-Geschäft im Schlussquartal weiter zugelegt, die Zuwächse hätten allerdings nicht ausgereicht, um die schwächere Software-Nachfrage infolge der Pandemie auszugleichen. In den drei Monaten bis Ende Mai sei der Umsatz daher den Angaben zufolge um sechs Prozent auf 10,4 Mrd. Dollar gesunken. Der Nettogewinn sei um 17 Prozent auf 3,1 Mrd. Dollar zurückgegangen. "Unsere Ergebnisse wären besser ausgefallen, wenn die Kunden in den am stärksten betroffenen Branchen, die wir unterstützen, wie Gastgewerbe, Einzelhandel und Transport, nicht einige ihrer Investitionen verschoben hätten", habe Safra Catz, CEO von Oracle, kommentiert.Ein schlechtes Omen für SAP? Wahrscheinlich. Die DAX-Aktie habe dennoch kaum auf das Zahlenwerk des Konkurrenten reagiert. Offenbar hätten Anleger das zweite Quartal, über das SAP Ende Juli berichten werde, bereits abgehakt. Was zähle, seien die weiteren Aussichten - und die seien laut SAP-Chef Christian Klein weiterhin gut. Der Softwarekonzern werde "gestärkt aus der Krise hervorgehen", habe der 39-jährige Manager dem "Handelsblatt" gesagt.Davon scheinen auch die Analysten überzeugt: 19 Experten würden derzeit zum Kauf raten, zwei zum Halten und nur einer zum Verkauf der SAP-Aktie. Allerdings sei der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten (124,62 Euro) nach der 35-prozentigen Erholungsrally in den vergangenen drei Monaten mittlerweile auf weniger als 5% zusammengeschmolzen. (Ausgabe 24/2020)