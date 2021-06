Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (03.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die große Kundenkonferenz namens "Sapphire Now" von SAP habe der Aktie keine großartigen Impulse liefern können. Analysten würden in den Produktankündigungen und Aussagen des Managements die Bestätigung sehen, dass die aktuelle Strategie rund um das intelligente Unternehmen erfolgreich fortgeführt werden könne.So habe SAP das Business Network vorgestellt, eine Plattform mit dem sich ein Unternehmen mit allen seinen Handelspartner verknüpfen könne. Das solle Firmen helfen, effizienter zu arbeiten, sich besser auf geänderte wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen einzustellen und natürlich die Geschäftsbeziehungen zu automatisieren.Als Use-Case nenne SAP beispielsweise das automatisierte Erkennen, das ein Maschinenteil kaputt sei, das einfachere Auffinden eines Lieferanten und die anschließende Verfolgung des Auftragsstatus in den Lieferketten beider Firmen. Nur eine Verknüpfung der Daten beider Unternehmen mache dies möglich.Der Softwarekonzern feile weiter an seiner Idee von "intelligenten Unternehmen", so Analyst Knut Woller von der Baader Bank. Auch sein Kollege Julian Serafini sehe in den Ankündigungen eine Fortführung der bestehenden Strategie des Softwarekonzerns. Und in dieser Strategie, die sich insbesondere um den Wandel hin in die Cloud drehe, würden beide Analysten noch Potenzial sehen, was ihr Kursziel von jeweils 141 Euro beweise.Die Kundenkonferenz Sapphire Now habe der SAP-Aktie keine Impulse geben können. "Der Aktionär" bleibt dennoch vom langfristigen Potenzial der "Transition-Story" in Richtung Cloud überzeugt. Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 03.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link