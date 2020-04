Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Reduzierung der Ziele geringer als befürchtet - AktienanalyseNun auch SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF): Der Software-Riese aus Walldorf hat wegen der Coronavirus-Pandemie seine Prognosen für 2020 heruntergeschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen rechne nun mit einem währungsbereinigten Umsatz von 27,8 Mrd. bis 28,5 Mrd. Euro. Zuvor seien es 29,2 Mrd. bis 29,7 Mrd. Euro gewesen - nach 27,6 Mrd. Euro im Vorjahr. Auch das Betriebsergebnis dürfte geringer ausfallen als gedacht. Ursprünglich habe sich SAP 8,9 Mrd. bis 9,3 Mrd. Euro vorgenommen (Vorjahr: 8,21 Mrd. Euro). Nun liege die Prognosespanne zwischen 8,1 Mrd. und 8,7 Mrd. Euro."Der angepasste Ausblick geht davon aus, dass sich das aufgrund der Corona-Krise derzeit schwierige Marktumfeld, das von einer schwachen Nachfrage geprägt ist, im zweiten Quartal verschlechtern wird, bevor sich die Lage im dritten und vierten Quartal allmählich verbessert, wenn Länder ihre Wirtschaft wieder hochfahren und die Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung aufgehoben werden", habe es zur Begründung geheißen. Aufgrund der großen Unsicherheit seien alle Zahlen für 2020 allerdings lediglich Näherungswerte. Eigentlich keine guten Nachrichten: Die Aktie habe dennoch zulegen können. Denn die Reduzierung der Ziele sei geringer ausgefallen als befürchtet.Auch Analysten hätten gelassen reagiert. Angesichts der Corona-Pandemie seien die Aussagen kaum überraschend gewesen, so etwa Stacy Pollard J.P. Morgan. Sie habe zudem hervorgehoben, dass die Ambitionen für 2023 bekräftigt worden seien. Da SAP wichtige Technologie an die weltweit größten Konzerne liefere, dürfte der Softwarehersteller als stabiles Wachstumsunternehmen aus der Krise hervorgehen, vermute die Analystin. Sie sehe daher trotz der gesenkten Jahresziele keinen Grund von ihrer Kaufempfehlung mit Kursziel 125 Euro abzurücken. (Ausgabe 15/2020)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:109,92 EUR +0,97% (16.04.2020, 12:01)