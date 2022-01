Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

110,02 EUR +0,82% (31.01.2022, 16:20)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,92 EUR +1,61% (31.01.2022, 16:05)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (31.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nach der Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2021 hätten zahlreiche Analysten die Aktie von SAP erneut unter die Lupe genommen und ihre Einschätzungen überarbeitet. Die Reaktionen auf die Zahlen würden dabei sehr unterschiedlich ausfallen, wie die jüngsten Kurszielanpassungen - sowohl in die eine als auch die andere Richtung - zeigen würden.Die Baader Bank habe das Kursziel für SAP von 142 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Knut Woller sehe die Aktie des Softwarekonzerns auf dem gegenwärtigen Kursniveau als Schnäppchen. SAP habe solide Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Als solide habe er auch die Wachstumsziele für 2022 bezeichnet. Dies gehe aus einer am Montag vorliegenden Studie hervor.Goldman Sachs habe indes das Kursziel nach den Zahlen des Software-Konzerns zum vierten Quartal von 147 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" bekräftigt. Dies habe Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Das neue Kursziel spiegele die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten in der europäischen Software-Branche wider."Der Aktionär" bleibe langfristig für SAP optimistisch gestimmt. Das DAX-Unternehmen befinde sich auf einem guten Weg, seine Cloud-Ziele zu erreichen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.