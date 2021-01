Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,68 EUR +1,71% (15.01.2021, 08:28)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,20 EUR -1,10% (14.01.2021, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller habe ein schwieriges Jahr mit einem ordentlichen Schlussquartal beendet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im vierten Jahresviertel mit 2,77 Mrd. Euro rund 3 unter dem Vorjahreswert gelegen, wie das DAX-Schwergewicht am späten Donnerstag überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das sei aber deutlich besser gewesen als von Analysten geschätzt, weil v.a. die Lizenzverkäufe im vierten Quartal nicht so stark gefallen seien wie in der Corona-Krise befürchtet. Der Umsatz insgesamt sei um 6% auf 7,54 Mrd. Euro gesunken. Den kompletten Finanzbericht lege SAP am 29. Januar vor.Der Walldorfer Konzern habe allerdings bereits den Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Das Management um Vorstandschef Christian Klein habe bereits im Oktober vor den Folgen der Corona-Krise gewarnt, die die Nachfrage bis mindestens zur Jahreshälfte belasten dürften. Nun rechne SAP damit, dass die Erlöse mit dem Verkauf von Softwareabos und Lizenzen im Vergleich mit 2020 stagnieren oder maximal bis um währungsbereinigt 2% zulegen würden.Das Unternehmen blicke auf ein problematisches Jahr zurück. Im Frühjahr habe der DAX-Konzern erste Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen, dann habe auch noch Co-Chefin Jennifer Morgan nach nur rund sechs Monaten aus der Unternehmensspitze weichen müssen. Nachdem sich im dritten Quartal weitere Probleme abgezeichnet hätten, habe der nun allein amtierende Vorstandschef Christian Klein im Oktober bei den Jahreszielen sowie den mittelfristigen Prognosen für die Profitabilität die Handbremse gezogen und habe damit einen starken Kursrutsch der SAP-Aktie ausgelöst.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: