XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,64 EUR +4,87% (13.10.2021, 10:53)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (13.10.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Laut den Eckdaten für das Q3 2021 sei der Konzernumsatz wie erwartet um 5% auf 6,84 (Vj.: 6,54; Analystenerwartung: 6,70; Marktkonsens: 6,73) Mrd. Euro gestiegen. Wie in den Vorquartalen hätten dabei die Clouderlöse (+20% y/y auf 2,39 Mrd. Euro) am stärksten zulegen können. Das Konzern-Betriebsergebnis (IFRS) sei aufgrund höherer Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme (vor allem im Zusammenhang mit Qualtrics) deutlich um 15% auf 1,25 (Vj.: 1,47; Analystenerwartung: 1,04) Mrd. Euro gesunken, während es auf Non-IFRS-Basis um 2% auf 2,10 (Vj.: 2,07; Analystenerwartung: 1,98; Marktkonsens: 1,99) unerwartet habe zulegen können. Der Nettogewinn nach Steuern (IFRS) habe sich wiederum signifikant um 14% auf 1,42 (Vj.: 1,65; Analystenerwartung: 1,06; Marktkonsens: 1,09) Mrd. Euro reduziert, womit die Erwartungen aber deutlich hätten übertroffen werden können.Die Zielsetzungen für 2021 habe SAP bei den Clouderlösen (9,4-9,6 (bisher: 9,3-9,5) Mrd. Euro) und bei den Cloud- und Softwareerlösen (23,8-24,2 (bisher: 23,6-24,0) Mrd. Euro) marginal erhöht. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) solle nun zwischen 8,1 und 8,3 (bisher: 7,95-8,25) Mrd. Euro liegen. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021e auf 4,48 (alt: 4,14) Euro angehoben (EPS 2022e: unverändert 4,22 Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 1,90 Euro/Aktie) >10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die SAP-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 140 Euro. (Analyse vom 13.10.2021)