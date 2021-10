XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

124,06 EUR +2,29% (25.10.2021, 11:07)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (25.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).SAP habe die Mitte Oktober bekannt gegebenen ausführlichen Eckdaten für das dritte Quartal 2021 bestätigt. Der Konzernumsatz habe demnach wie erwartet einen Anstieg um 4,7% y/y verzeichnet. Dabei hätten die wichtigsten Kennziffern des Cloud-Geschäfts noch einmal eine dynamischere Entwicklung als im Vorquartal aufgewiesen. Ferner habe SAP in Bezug auf die Konzern-Ergebniskennzahlen durchweg über den Erwartungen gelegen. Der im Rahmen der Bekanntgabe der Eckdaten bereits angehobene Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden.Der Analyst behalte seine EPS-Prognosen bei (2021e: 4,48 Euro; 2022e: 4,22 Euro). Sein Kursziel habe er bei 140,00 Euro (Discounted Cashflow-Modell) belassen. Operativ laufe es bei SAP aus seiner Sicht nach wie vor sehr gut und dies sollte auch mittelfristig anhalten. Die nennenswerten Risikofaktoren wie v.a. die durch die zahlreichen und hochbewerteten Übernahmen bedingte hohe Verschuldung sowie der hohe Firmenwert sollten mittelfristig stetig an Bedeutung verlieren.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 1,90 Euro je Aktie) über 10% lautet das Votum für die SAP-Aktie weiterhin "kaufen", so Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 25.10.2021)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:124,24 EUR +2,10% (25.10.2021, 11:19)