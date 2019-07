Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

124,06 EUR +0,03% (05.07.2019, 11:13)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Seit seinem letzten Zwischentief am Jahresanfang habe der DAX-Titel deutlich um fast 50% zulegen können. Einen besonderen Impuls (+12,5%) habe die SAP-Aktie dabei Ende April infolge operativ positiv ausgefallener Zahlen für das Q1/2019 sowie aufgrund des angehobenen Ausblicks für 2019 und 2020 bekommen. Bei der in zwei Wochen am 18.07. anstehenden Präsentation der Q2-Zahlen rechne Friebel aber nicht mit einer derart positiven Kursreaktion, auch wenn die Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung seinen Schätzungen zufolge in etwa erneut prozentual zweistellig zugelegt haben dürfte.Der Analyst behalte seine Erwartungen zur Geschäftsentwicklung bei, habe aber seine Dividendenprognosen (DPS 2019e: 1,55 (alt: 1,60) Euro; DPS 2020e: 1,70 (alt: 1,75) Euro) moderat gesenkt. Angesichts der laufenden Integration von Qualtrics sowie der laufenden Restrukturierung dürfte SAP nach Ansicht des Analysten den Fokus mehr auf Investitionen legen.Bei einem auf 128,00 (alt: 115,00) Euro (Discounted-Cashflow-Modell; risikofreier Zinssatz: 2,75% (bisher: 3,00%)) erhöhten Kursziel bestätigt Markus Friebel, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die SAP-Aktie. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:123,90 EUR +0,11% (05.07.2019, 10:59)