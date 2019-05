Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

114,04 EUR +0,09% (20.05.2019, 10:16)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

113,76 EUR -0,73% (20.05.2019, 10:02)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (20.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Handelskrieg, schwächelnde Konjunktur und ein fallender DAX - das alles könne die Aktie von SAP nicht aufhalten. Die Konsolidierungsphase sei nicht von langer Dauer gewesen. Nach dem Kursprung Ende April mache die deutsche Software-Aktie sich nun auf, neue Rekordstände zu erklimmen. Das seien die neuen Kursziele:Sicherlich könnten Anleger nach der starken Performance im ersten Quartal womöglich schon diese Woche ein neues Allzeithoch der SAP-Aktie erwarten. Den aktuellen Höchststand habe die Aktie nach hervorragenden Quartalszahlen am 26. April bei 117,02 Euro markiert. Nicht mehr weit entfernt - am heutigen Montag notiere die Aktie vorbörslich bei 114,66 Euro.Vor allem die besseren Aussichten für 2019 und eine deutliche Steigerung der Profitabilität in den kommenden fünf Jahren hätten die Anleger nach den Q1-Zahlen in Feierlaune versetzt. Bis 2023 habe SAP-Chef Bill McDermott versprochen, die bereinigte operative Marge von SAP kontinuierlich um rund einen Prozentpunkt jährlich zu steigern - also insgesamt um fünf Prozentpunkte.Nach einer kurzen Konsolidierungsphase nach dem Zahlenanstieg sei es in der vergangenen Woche - auch getrieben von positiven Analystenkommentaren - für die Aktie wieder nach oben gegangen."Der Aktionär" sieht das Kursziel für die SAP-Aktie bei 140 Euro. Anleger folgen unbeirrt dem Aufwärtstrend weiter - auch wenn die Expansion des Software-Reisen noch etwas anhalten muss, bis das Kursziel des SAP-CEO Bill McDermott von 244 Euro erreicht werden kann, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link