Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,03 EUR +0,91% (07.03.2022, 14:44)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,11 EUR +1,38% (07.03.2022, 14:31)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (07.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der dynamische Abverkauf an den Börsen setze sich fort. Der DAX notiere derzeit mehr als ein Prozent tiefer, nachdem er zwischenzeitlich sogar vier Prozent eingebüßt habe. Damit habe der deutsche Leitindex seit seinem 52-Wochenhoch knapp 20 Prozent verloren und das Bärenmarkt-Territorium erreicht. Eine der wenigen Aktien, die sich heute gegen den Trend stemmen würden, sei SAP.SAP selbst sei fraglos auch von den Russland-Sanktionen betroffen. Der deutsche Softwareriese erziele knapp drei Prozent seiner Erlöse in Russland und sei dort sogar Marktführer im Bereich Unternehmenssoftware. Letzte Woche habe sich das Unternehmen aus der Russischen Föderation jedoch zurückziehen müssen.Allerdings sei SAP als reines Softwareunternehmen im Gegensatz zu Firmen aus traditionellen Industrien - wie etwa der Autobranche - nur sehr begrenzt von steigenden Rohstoffpreisen betroffen. Daher dürften sich die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen aufgrund des überschaubaren Russland-Exposures in Grenzen halten.Dauere der Konflikt jedoch länger an, dann dürften die Umsatzeinbußen noch stärker ausfallen. Aktuell stehe eine größere Wirtschaftskrise in Europa im Raum. Komme es dazu, würden Unternehmen ihre IT-Budgets deutlich kürzen müssen, was sich negativ auf die Auftragslage von SAP auswirken dürfte.Die SAP-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: