XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,68 EUR +1,99% (05.11.2020, 11:20)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Kurssturz nach Gewinnwarnung - AktienanalyseMit einem Kurssturz von satten 21,8 Prozent quittierten Börsianer die neuesten Entwicklungen bei SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Grund: Die Corona-Pandemie setze Europas größtem Softwarehersteller stärker zu als bisher gedacht. Weil die Nachfrage wegen neuer Beschränkungen zuletzt verhaltener ausgefallen sei als erwartet, gehe SAP nun von weniger Umsatz und operativem Gewinn in diesem Jahr aus. Zudem seien die ambitionierten Mittelfristziele für die Profitabilität 2023 ad acta gelegt worden, weil der Konzern noch schneller auf den Bereich Cloudsoftware ausgerichtet werden solle.Das Unternehmen befinde sich an "einem Wendepunkt", habe Firmenchef Christian Klein erklärt. Die Kunden hätten verstärkt Software aus der Cloud zur Nutzung über das Internet nachgefragt. Und genau das müsse SAP bieten, um vom US-Rivalen und Cloud-Marktführer Salesforce nicht abgehängt zu werden. Daher seien für die kommenden beiden Jahre Investitionen in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages vorgesehen. Vor allem bestehende Kunden der SAP-Kernsoftware zur Unternehmenssteuerung sollten hin zu Cloudangeboten bewegt werden.Obwohl Analysten überwiegend positiv auf die Ankündigungen reagiert und ihre Kaufempfehlungen bestätigt hätten, sei die Aktie weiter abgestürzt, bis auf 90,65 Euro und damit fast so tief wie im Corona-Crash. Für etwas Beruhigung habe erst die Nachricht gesorgt, dass SAP-Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner sowie die Vorstände Klein und Luka Mucic den Kursrückschlag für weitere Aktienkäufe genutzt hätten. (Ausgabe 44/2020)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:98,98 EUR +2,83% (05.11.2020, 11:35)