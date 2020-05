Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,96 EUR +0,81% (20.05.2020, 11:07)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (20.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller wolle sich nach deutlicher Anwenderkritik und vielen Änderungen im Management wieder stärker um die Kundenwünsche kümmern. "Wir haben die Geduld unserer Kunden so manches Mal überstrapaziert", habe sich Vorstandschef Christian Klein in der am Mittwoch vorliegenden Rede zur Hauptversammlung zitieren lassen. "Das wissen wir - und das werden wir schleunigst wiedergutmachen." Mit seinem Plan zur Integration der vielen Einzelprodukte zu einem Angebot aus einem Guss sei der DAX-Konzern "auf einem sehr guten Weg", habe es von Klein geheißen. Die Hauptversammlung finde aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nur online statt.Klein sei in seiner Rede auf die Kundenzufriedenheit eingegangen, gemessen am so genannten Net Promoter Score. Ein negativer Wert heiße, dass es mehr Kunden gebe, die SAP nicht weiterempfehlen würden, als solche, die das tun würden. "Es wird Sie nicht überraschen: Unser Wert von minus 6 macht uns nicht zufrieden", habe Klein gesagt. "Unsere Kunden und Endanwender erwarten einen klaren Geschäftsnutzen, Lösungen für Ihre Herausforderungen, keine einzelnen Produkte." Zuletzt habe der DAX-Konzern auch Probleme bei der Datensicherheit von Cloud-Anwendungen einräumen müssen. SAP wolle auf der Aktionärsversammlung u.a. das Vergütungssystem für das Management stärker an der Kundenzufriedenheit ausrichten.Die SAP-Aktie habe sich seit dem Märztief bei 82,13 Euro deutlich erholen können. An der 200-Tage-Linie habe die rasante Aufholjagd jedoch vorerst ihr Ende gefunden. Es sei eine Konsolidierung gefolgt. Zuletzt habe das Papier nun erneut Fahrt aufgenommen. Angesichts der attraktiven Bewertung im Peergroup-Vergleich sehe DER AKTIONÄR noch deutliches Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:108,90 EUR +1,34% (20.05.2020, 11:21)