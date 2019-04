Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.04.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Korrektur oder neuer Abwärtstrend? ChartanalyseSeit Jahresbeginn haben die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer steilen Rally einen großen Teil der vorherigen Verluste wieder aufholen können und insbesondere mit dem Anstieg über den Widerstand bei 95,04 EUR ein nachhaltiges Kaufsignal generiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Anschluss an diesen Ausbruch habe der Wert ab März in einer zweiten dynamischen Kaufwelle auch über die Hürden bei 98,84 und 100,70 EUR angezogen und so die Rally erfolgreich fortgesetzt. In der Spitze sei in der ersten Aprilwoche fast schon die Kursbarriere bei 105,28 EUR erreicht worden. Allerdings sei es den Bullen nicht gelungen, diese Marke zu durchbrechen. Kurz vor einem weiteren Kaufsignal habe daraufhin eine scharfe Korrektur eingesetzt, die die Aktien wieder unter die 100,70 EUR-Marke habe einbrechen lassen. In der vergangenen Woche sei zudem auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Supportmarke bei 98,84 EUR angekratzt worden.Ausblick: Bei den Aktien von SAP stehe einiges auf dem Spiel. Beim Rückfall der letzten Tage könnte es sich sogar bereits um mehr handeln, als nur um eine vorübergehende Korrektur.Die Long-Szenarien: Sollte der Wert jetzt nicht direkt wieder über die 100,70 EUR-Marke ansteigen, dürfte sich die Gegenbewegung bei einem Bruch der 98,84 EUR-Marke bis an den Bereich um 95,04 EUR ausdehnen. Dort müssten die Bullen wieder in das Geschehen eingreifen. Gelinge hier eine Trendwende, könnte ein Ausbruch über 100,70 EUR erfolgen und der Wert ein weiteres Mal die 105,28 EUR-Marke erreichen. Darüber stünde eine Kaufwelle bis zum Allzeithoch bei 108,52 EUR auf der Agenda.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: