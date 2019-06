Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

ISIN SAP-Aktie:

WKN SAP-Aktie:

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE Gewinne weiter laufen zu lassen. Die jüngsten Zahlen - und insbesondere der Ausblick - von SAP hätten Investoren begeistert. Laut CEO Bill McDermott solle der Cloud-Umsatz bis 2020 auf 8,6 bis 9,1 Mrd. USD zulegen. Den Gewinnausblick habe SAP ebenfalls erhöht. Auch Starinvestor Paul Singer sei bei SAP eingestiegen. Nach eigenen Angaben belaufe sich die Beteiligung auf rund 1,2 Mrd. Euro. Die SAP-Aktie sei nach oben geschossen. Doch auch die Konkurrenz melde sich nun zu Wort. Salesforce habe heute eine 15 Mrd. schwere Übernahme von Tableau mitgeteilt. Mit diesem Kauf positioniere man sich in einem Bereich der Datenanalyse und Datenvisualisierung mittels künstlicher Intelligenz, der von SAP und Oracle noch unbesetzt sei. Um mit den großen Rivalen aus dem Silicon Valley Schritt halten zu können, sollte sich SAP ebenfalls in diesem Bereich positionieren. Nach dem starken Kursanstieg Ende April konsolidiere die SAP-Aktie auf hohem Niveau. Bei weiterhin positivem Newsflow sei das Erreichen des Allzeithochs nur eine Frage der Zeit.