Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (14.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der SAP-Aktie sei am Freitag ein kräftiger Kurssprung gelungen. Mehr als 10% sei es auf 115,68 Euro nach oben gegangen. Grund gewesen seien hervorragende Quartalszahlen. Und auch die Nachfolgeregelung an der Führungsspitze sei vom Markt positiv aufgenommen worden. SAP werde künftig von einem Duo geführt und bekomme als erster DAX-Konzern überhaupt eine Vorstandschefin. Die US-Amerikanerin Jennifer Morgan lenke die Geschicke ab sofort gemeinsam mit Christian Klein, wie SAP am Freitag mitgeteilt habe."Der Aktionär" bleibe ganz klar positiv gestimmt für die SAP-Aktie, auch wenn sich der Wert zum Wochenauftakt eine kleine Verschnaufpause gönne. Angesichts des deutlichen Kursanstiegs am Freitag sei dies aber auch nicht ungewöhnlich. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:114,00 EUR -0,35% (14.10.2019, 12:57)