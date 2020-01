Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Paul Pitterlein vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nachdem der Walldorfer Konzern am Dienstag die aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt habe, sei der Aktienkurs auf Talfahrt gegangen. Doch Anleger sollten nicht in Panik verfallen. Auch die Experten würden optimistisch bleiben. Eine Kaufempfehlung der Nord LB könnte dem DAX-Titel nun wieder Schwung verleihen. Das Analystenhaus stufe die SAP-Aktie nun von "hold" auf "buy" herauf und erhöhe das Kursziel um über 17 Prozent von 115 auf 135 Euro.Da der Softwarehersteller viel Geld für einen Stellenabbau ausgegeben habe, sei der Gewinn im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 3,39 Mrd. Euro gesunken. Ansonsten hätten erfreuliche Ergebnisse verzeichnet werden können. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz um zwölf Prozent auf über 27 Mrd. Euro geklettert.Vom kurzfristigen Abwärtstrend seit Bekanntgabe der Geschäftszahlen sollten sich bereits engagierte Anleger nicht verunsichern lassen und weiter dabei bleiben, so Paul Pitterlein von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)