Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Aktie von Europas größtem Softwarekonzern, SAP, habe seit Anfang Oktober deutlich zulegen können. Beflügelt worden sei die Aktie von starken Quartalszahlen. Zudem habe SAP angekündigt, über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro zusätzlich an die Anteilseigner ausschütten zu wollen. Zuletzt sei das Papier bis auf wenige Euro auf das Allzeithoch bei 125,00 Euro herangelaufen, das im Juli dieses Jahres markiert worden sei. Nun werde es spannend. Gelinge der Ausbruch, wäre dies ein massives Kaufsignal für die Aktie. Neuer Schwung könnte von dem in der kommenden Woche stattfindenden Kapitalmarkttag kommen.Am Dienstag, 12. November, wolle das neue Führungsduo genauer darüber informieren, wie es das Unternehmen künftig führen wolle. Die US-Bank J.P. Morgan gebe sich zuversichtlich. Sie habe die Einstufung für SAP vor dem anstehenden Kapitalmarkttag auf "overweight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das neue Management des Software-Konzerns könne die Veranstaltung dazu nutzen, der Unternehmensstrategie einen eigenen Stempel aufdrücken, habe Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch präsentierten Studie geschrieben. Zudem müssten die Manager aufzeigen, wie das Umsatzziel für 2023 erreicht werden solle.Lediglich ein "neutral"-Rating vergebe hingegen die Schweizer Großbank UBS: Sie sehe das Kursziel für SAP vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag bei 125 Euro. Da der Softwarehersteller bereits höhere Ausschüttungen in Form von Aktienrückkäufen oder Sonderdividenden angekündigt habe, dürften von der Veranstaltung nur begrenzt Kursimpulse ausgehen, so Analyst Michael Briest.Die Aktie von SAP zeige am Freitag wenig Dynamik. Am Vormittag notiere das Papier 0,2 Prozent im Minus bei 122,46 Euro. Im 52-Wochen-Vergleich gehöre die Aktie von SAP aber weiter zu den fünf besten Werten im DAX. Und "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, was die weitere Entwicklung angehe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link