ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gute Nachrichten für Aktionäre von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP): Der Softwarekonzern will über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Mrd. Euro zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem wolle SAP die operative Umsatzrendite in den nächsten Jahren mit Einsparungen quer durch das Unternehmen von 29 auf 34 Prozent steigern. Dazu sollten unter anderem die Verwaltungskosten auf weniger als 3,5 Prozent vom Umsatz gedrückt und die Zahl der Rechenzentren - ein wichtiger Kostenblock im Cloud-Geschäft - von derzeit 25 auf 5 reduziert werden. (Ausgabe 46/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:121,58 EUR -0,16% (21.11.2019, 11:05)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:121,66 EUR -0,49% (21.11.2019, 10:49)