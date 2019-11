Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,92 EUR +0,26% (22.11.2019, 16:50)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (22.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Ende Oktober habe der Experte über die Personalrochade zwischen SAP, ServiceNow und Nike berichtet. SAP-Chef Bill McDermott gehe von SAP zu ServiceNow und ServiceNow-Chef John Donahoe gehe zu Nike. ServiceNow und Nike hätten dadurch nach Ansicht der Experten den richtigen Mann zur richtigen Zeit bekommen. Zu SAP habe er noch keine Meinung gehabt, da er das neue Führungsduo Jennifer Morgan und Christian Klein noch nicht gekannt habe.Die Aktie von SAP habe seither um 5% zugelegt, Anlegern gefalle offensichtlich der Wechsel an der Spitze. Diese Woche sei dem Experten allerdings etwas anderes ins Auge gefallen: SAP-Gründer Hasso Plattner habe in der vergangenen Woche Aktien im Wert von 45 Mio. Euro verkauft.Insiderverkäufe beachte der Experte in der Regel nicht, denn es gebe unzählig viele Gründe, warum ein Insider verkaufen könnte: Zur Finanzierung eines Hauskaufs, der Scheidung, einfach zur Diversifizierung seines Vermögens etc. Aber das Volumen von 45 Mio. Euro springe ihm dann doch ins Auge, so teure Häuser seien selten. Wenn Hasso Plattner vom neuen Führungsduo auch überzeugt sein mag, dann hält er doch den aktuellen Aktienkurs für geeignet, ein wenig Kasse zu machen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 47 vom 22.11.2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:122,78 EUR +0,07% (22.11.2019, 17:03)