Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (12.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Die geplante Übernahme von Qualtrics habe eine hohe industrielle Logik für beide Unternehmen, wobei der Kaufpreis mit 8 Mrd. USD recht "sportlich" ausfalle, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere im Konkurrenzkampf mit dem Konkurrenten Salesforce dürfte die Übernahme eine wichtige Rolle spielen. Während Salesforce beim Gesamtumsatz zwar noch in einer kleineren Liga als SAP spiele, sei das Unternehmen in der Cloud Marktführer deutlich vor SAP und habe hierdurch auch höhere Wachstumsraten. Entsprechend lasse sich SAP die Übernahme auch etwas kosten. Langfristig sollte sich Qualtrics zu einem erfolgreichen Investment für den Walldorfer Konzern entwickeln.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die SAP-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 110 Euro. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: