Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (22.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP: Gegenbewegung innerhalb der Seitwärtsphase - AktiennewsDie Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) werden am Freitag kurz nach der Eröffnung über 3% höher bei 122,30 Euro gehandelt, so die Experten von XTB.Dies sei ein erster Versuch, die gestrigen starken Verluste auszugleichen. Richtungsweisend seien jedoch beide Bewegungen nicht, da der Kurs seit mehr als drei Monaten zwischen 114,72 und 127,34 Euro seitwärts tendiere. Die steilen Trendkanäle würden zeigen, dass es kurzfristig immer wieder zu einem raschen Stimmungsumschwung gekommen sei. Sollte die heutige Tageskerze innerhalb der Range des Vortages (Inside Bar) schließen, so hätten die kurzfristigen Händler zumindest einen Bereich, an dem sie sich orientieren könnten. Trotz der Konsolidierung sollte die Aktie weiterhin beobachtet werden, denn je länger diese anhalte, desto stärker dürfte die Bewegung nach dem Ausbruch ausfallen.Börsenplätze SAP-Aktie:121,66 EUR +0,98% (22.10.2021, 10:29)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:121,18 EUR +1,10% (22.10.2021, 10:14)