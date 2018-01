Die SAP wurde durch negative Währungseinflüsse in der Region Amerika erheblich belastet. Die Cloud- und Softwareerlöse sanken um 3 % (IFRS) beziehungsweise stiegen um 6 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Die Cloud-Subskriptions- und Supporterlöse erhöhten sich um 7 % (IFRS) beziehungsweise 16 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). In Lateinamerika hob sich Brasilien mit einer insgesamt starken Entwicklung besonders hervor. In Nordamerika verzeichnete Kanada ein starkes zweistelliges Wachstum bei den Softwareerlösen.



In der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) erzielte die SAP sowohl bei den Cloud- und Softwareerlösen als auch bei den CloudSubskriptions- und -Supporterlösen trotz erheblicher negativer Währungseinflüsse ein sehr starkes Ergebnis. Die Cloud- und Softwareerlöse stiegen um 4 % (IFRS) beziehungsweise 11 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse wuchsen um 38 % (IFRS) beziehungsweise 49 % (Non-IFRS, währungsbereinigt), wobei sich China und Japan besonders hervortaten. Bei den Softwareerlösen verzeichneten Australien und Singapur mit einem zweistelligen Wachstum ein beeindruckendes Quartal.



Ausblick - Geschäftsjahr 2018



Die SAP gibt den folgenden Ausblick für 2018:



- Im Zuge der weiterhin starken Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft erwartet die SAP, dass die Erlöse aus CloudSubskriptionen und -Support (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2018 in einer Spanne zwischen 4,8 Mrd. Euro und 5,0 Mrd. Euro liegen werden (2017: 3,77 Mrd. Euro). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 27 % bis 33 %.



- Die SAP erwartet, dass die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2018 in einer Spanne zwischen 20,7 Mrd. Euro und 21,1 Mrd. Euro liegen werden (2017: 19,55 Mrd. Euro). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 6 % bis 8 %.



- Die SAP erwartet, dass der Gesamtumsatz (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2018 in einer Spanne zwischen 24,6 Mrd. Euro und 25,1 Mrd. Euro liegen wird (2017: 23,46 Mrd. Euro). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 5 % bis 7 %.



- Die SAP erwartet, dass das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) im Gesamtjahr 2018 in einer Spanne zwischen 7,3 Mrd. Euro und 7,5 Mrd. Euro liegen wird (2017: 6,77 Mrd. Euro). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 8 % bis 11 %.



Dieser Ausblick beinhaltet keine Beiträge von Callidus Software Inc. Die SAP wird ihren Ausblick nach Abschluss der geplanten Übernahme aktualisieren.



Während der Ausblick der SAP für das Gesamtjahr 2018 ohne Berücksichtigung der Wechselkurse gegeben wird, erwartet das Unternehmen, dass die berichteten Wachstumsraten auf Basis aktueller Wechselkurse durch die Wechselkursschwankungen im Laufe des Jahres beeinflusst werden. Wenn die Währungskurse für den Rest des Jahres unverändert auf den Kursen von Anfang Januar bleiben, erwartet die SAP, dass die Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen -7 und -9 Prozentpunkten für das erste Quartal 2018 und in einer Spanne zwischen -3 und -5 Prozentpunkten für das Gesamtjahr 2018 durch negative Währungseffekte beeinflusst werden und dass das Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen -6 und -8 Prozentpunkten für das erste Quartal 2018 und in einer Spanne zwischen -4 und -6 Prozentpunkten für das Gesamtjahr 2018 durch negative Währungseffekte beeinflusst wird.



Auswirkungen von IFRS 15



Im Zuge der Übernahme der neuen Regelungen von IFRS 15 (Erlöse aus Verträgen mit Kunden) hat die SAP zum 01. Januar 2018 einige ihrer Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert. Entsprechend der Übergangsmethode gemäß IFRS 15, die von uns gewählt wurde, erfolgt keine Anpassung der Vorperioden an die neuen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Folglich wird 2018 das Wachstum des Umsatzes und des Ergebnisses im Jahresvergleich von den neuen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beeinflusst.



Wir gehen davon aus, dass die Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden die folgenden Auswirkungen auf den Umsatz und die operativen Aufwendungen haben wird:



- Wir erwarten, dass die Umsatzerlöse um weniger als 0,1 Mrd. Euro zunehmen werden. Im Wesentlichen resultiert diese Zunahme daraus, dass Kunden Optionen zum Erwerb zusätzlicher Softwarelizenzkopien in Anspruch nehmen, die in früheren Jahren gewährt wurden.



- Wir gehen davon aus, dass die operativen Aufwendungen durch eine Reduzierung unserer Vertriebs- und Marketingkosten um schätzungsweise 0,2 Mrd. Euro sinken werden. Dies resultiert aus der weiterreichenden Erfassung von Vermögenswerten aus der Aktivierung von Verkaufsprovisionen. Darüber hinaus erwarten wir durch höhere Umsatzkosten einen negativen Effekt auf die operativen Aufwendungen in Höhe von weniger als 0,1 Mrd. Euro.



- Wir erwarten, dass die oben genannten Effekte insgesamt das Betriebsergebnis in Höhe von schätzungsweise 0,2 Mrd. Euro positiv beeinflussen werden.



Ziele für 2020



Über das Jahr 2018 hinaus bestätigt die SAP auch ihre zuletzt Anfang 2017 veröffentlichten Ziele für 2020 für die Cloud, den Gesamtumsatz, das Betriebsergebnis und den Anteil der besser planbaren Umsätze, um das beständig starke Wachstum in der Cloud, die solide Wachstumsdynamik der Softwareerlöse und das Wachstum des Betriebsergebnisses widerzuspiegeln. Trotz der negativen Währungseinflüsse im Jahr 2017 plant die SAP weiterhin, bis 2020 die folgenden Ziele zu erreichen:



- Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 8,0 Mrd. Euro und 8,5 Mrd. Euro

- Gesamtumsatz (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 28 Mrd. Euro und 29 Mrd. Euro

- Betriebsergebnis (Non-IFRS) in einer Spanne zwischen 8,5 Mrd. Euro und 9,0 Mrd. Euro

- Die SAP rechnet weiter damit, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz (definiert als die Summe der

Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support sowie Softwaresupport) 2020 in einer Spanne zwischen 70 % und 75 % liegen wird.



Die SAP wird die entscheidenden Faktoren für die langfristigen Wachstumsziele in ihrem Integrierten Bericht und auf dem Capital Markets Day erläutern, der am 6. März 2018 in New York stattfindet.



Börsenplätze SAP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

92,10 EUR +0,01% (30.01.2018, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,94 EUR +0,27% (30.01.2018, 11:03)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP:



Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen.



Als Marktführer im Bereich hilft die SAP Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, ihre Effizienz zu steigern. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 251.000 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen. (30.01.2018/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - SAP GJ-Zahlen 2017, vorläufig: Deutlicher Anstieg der New Cloud Bookings - Wende bei operativer Marge - AktiennewsDie SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal (1. Oktober - 31. Dezember) und das Gesamtjahr 2017 veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der SAP SE:Wichtige GeschäftsereignisseDie Ergebnisse im DetailGesamtjahr 2017Die SAP hat konsistent alle Kennzahlen zum Geschäftsausblick erfüllt, seit das Unternehmen Anfang 2015 die Ziele für 2020 vorstellte. So auch im Jahr 2017. Auch nachdem die Prognose während des Jahres mehrmals angehoben wurde, erreichte die SAP alle Kennzahlen zum Ausblick.Im Gesamtjahr 2017 stiegen die Cloud- und Softwareerlöse um 6 % (IFRS) beziehungsweise um 8 % (Non-IFRS, währungsbereinigt), womit das im Oktober angehobene Gesamtjahresziel erreicht wurde (währungsbereinigtes Wachstum, NonIFRS, von 7,0 % bis 8,5 %). Die Cloud-Subskriptions- und ­Supporterlöse lagen bei 3,77 Mrd. Euro (IFRS) beziehungsweise bei 3,83 Mrd. Euro (Non-IFRS, währungsbereinigt), womit das Gesamtjahresziel erreicht wurde (3,8 Mrd. Euro bis 4,0 Mrd. Euro, Non-IFRS, währungsbereinigt). Die Softwareerlöse blieben mit 4,87 Mrd. Euro (IFRS) gegenüber dem Vorjahr konstant beziehungsweise stiegen um 2 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Der Gesamtumsatz betrug 23,46 Mrd. Euro (IFRS) beziehungsweise 23,77 Mrd. Euro (Non-IFRS, währungsbereinigt), womit das obere Ende des im Oktober angehobenen Gesamtjahresziels erreicht wurde (23,4 Mrd. Euro bis 23,8 Mrd. Euro, Non-IFRS, währungsbereinigt).Die New Cloud Bookings betrugen im Gesamtjahr 1,45 Mrd. Euro und stiegen damit um 26 % (beziehungsweise währungsbereinigt um 30 %). Der Auftragseingang für das Cloud-Geschäft und die Softwarelizenzen (New Cloud and Software Order Entry) stieg im Gesamtjahr währungsbereinigt um 17 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand von Cloud-Subskriptionen und -Support wuchs um 38 % und erreichte zum Jahresende 7,5 Mrd. Euro.Das Betriebsergebnis betrug für das Gesamtjahr 2017 4,88 Mrd. Euro (IFRS) beziehungsweise 6,92 Mrd. Euro (Non-IFRS, währungsbereinigt), womit das im Oktober angehobene Gesamtjahresziel erreicht wurde (6,85 Mrd. Euro bis 7,0 Mrd. Euro, Non-IFRS, währungsbereinigt). Das Ergebnis je Aktie stieg um 10 % auf 3,36 Euro (IFRS) beziehungsweise um 14 % auf 4,44 Euro (Non-IFRS). Zurückzuführen war dies auf das starke operative Ergebnis, einen weiteren großartigen Beitrag von Sapphire Ventures und einmalige Steuervorteile aus einer konzerninternen Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum auf die SAP SE sowie die US-Steuerreform.Das schnell wachsende Cloud-Geschäft der SAP und das solide Wachstum bei den Supporterlösen führten weiterhin dazu, dass der Anteil der besser planbaren Umsätze am Gesamtumsatz gestiegen ist. Die Summe der Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und -Support sowie aus dem Softwaresupport stieg im Gesamtjahr 2017 um 1 Prozentpunkt und machte 63 % des Gesamtumsatzes aus.Der operative Cashflow betrug für das Gesamtjahr 5,05 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 9 % im Jahresvergleich. Der Free Cashflow stieg im Jahresvergleich um 4 % auf 3,77 Mrd. Euro. Zum Jahresende belief sich die Nettoliquidität auf -1,48 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 1,7 Mrd. Euro. Im Gesamtjahr kaufte die SAP Aktien in Höhe von 500 Mio. Euro zurück und schüttete Dividenden in Höhe von 1,5 Mrd. Euro aus.Viertes Quartal 2017Das schnelle Wachstum der SAP in der Cloud setzte sich im vierten Quartal fort. Die New Cloud Bookings stiegen im vierten Quartal um 22 % (währungsbereinigt 31 %) auf 591 Mio. Euro. Die SAP hielt damit ihre Prognose vom Oktober, die New Cloud Bookings weiter zu steigern. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 20 % auf 995 Mio. Euro (IFRS) beziehungsweise um 28 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Die Softwareerlöse sanken um 5 % im Vergleich zum Vorjahr auf 2,06 Mrd. (IFRS) beziehungsweise um 1 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Die Cloud- und Softwareerlöse stiegen um 1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 5,81 Mrd. Euro (IFRS) beziehungsweise um 6 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Der Gesamtumsatz stieg um 1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 6,81 Mrd. Euro (IFRS) beziehungsweise um 6 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Der Auftragseingang für das Cloud-Geschäft und die Softwarelizenzen (New Cloud and Software Order Entry) stieg im vierten Quartal währungsbereinigt um 13 % im Vergleich zum Vorjahr.Das Betriebsergebnis erhöhte sich im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 1,96 Mrd. Euro. (IFRS) beziehungsweise um 6 % (Non-IFRS, währungsbereinigt). Das ganze Jahr 2017 hindurch arbeitete die SAP stetig daran, die Entwicklung ihrer operativen Marge zu verbessern. Während die operative Marge (Non-IFRS, währungsbereinigt) im ersten Halbjahr von 2017 um 1,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr sank, verbesserte sich dieser Wert im dritten Quartal auf eine Abnahme von 0,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Wie geplant, signalisierte das vierte Quartal mit einer Abnahme von nur 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr den Beginn einer Wende. Das Ergebnis je Aktie stieg um 21 % auf 1,55 Euro (IFRS) beziehungsweise um 16 % auf 1,77 Euro (Non-IFRS) aufgrund der oben erwähnten einmaligen Steuervorteile.SAP S/4HANASAP S/4HANA, das ERP-System der nächsten Generation, bildet den Kern eines intelligenten Unternehmens. Mit SAP S/4HANA können Kunden ihre IT-Landschaft drastisch vereinfachen, ihre Prozesse in Echtzeit abwickeln und ihr Geschäftsmodell in einer Cloud- und On-Premise-Umgebung auf die digitale Wirtschaft ausrichten.SAP S/4HANA Cloud wird vom Analystenhaus IDC in drei Kategorien als eine der führenden Lösungen eingestuft: ERP-Lösungen für den Mittelstand, ERP-Lösungen für große Unternehmen und Finanz- und Rechnungswesen. Unter den Unternehmen, die sich im vierten Quartal für SAP S/4HANA Cloud entschieden haben, waren Cirque du Soleil und die Fraport AG.SAP LeonardoSAP Leonardo vereint umfassendes Prozess- und Branchenwissen, moderne Design-Thinking-Methoden sowie zukunftsweisende Technologien und Funktionen wie das Internet der Dinge (IoT), Big Data, maschinelles Lernen, Analysefunktionen und Blockchain. SAP Leonardo kombiniert diese innovativen Funktionen und ermöglicht so völlig neue Arbeitsweisen und neue Geschäftsmodelle. Das American-Football-Team San Francisco 49ers ist nur eines von vielen Unternehmen, die sich im vierten Quartal für SAP-Leonardo-Lösungen entschieden haben, um sich neu aufzustellen und zu intelligenten Unternehmen zu entwickeln.Human Capital ManagementMit SuccessFactors und Fieldglass bietet die SAP Lösungen an, die das komplette Personalmanagement abdecken und sowohl fest angestellte als auch externe Mitarbeiter einschließen. Personalabteilungen müssen zunehmend externe Mitarbeiter in der Planung berücksichtigen und einen vollständigen Mitarbeiterpool wirksam aufbauen. Die Suite von SuccessFactors wird in 89 Länderversionen und 42 Sprachen angeboten. Die Zahl der Kunden, die auf SAP SuccessFactors Employee Central, die Kernlösung des SAP-Personalmanagement-Portfolios, setzen, betrug am Ende des Jahres insgesamt über 2.300. Im vierten Quartal setzte sich die SAP mit der Lösung mehrere Male gegenüber den Wettbewerbern durch und gewannen unter anderem Foxconn, Akzo Nobel und Beiersdorf, Inc. als Kunden.Kundenbindung und HandelMit den zukunftsweisenden Lösungen der SAP für Kundenbindung und Handel (Customer Engagement and Commerce, CEC) können Unternehmen ihr Frontoffice vom Marketing über den Vertrieb bis hin zum Service durchgängig und in Echtzeit steuern. Unternehmen erhalten ein einheitliches Bild von ihren Kunden - sei es in sozialen Medien, in ihren Läden oder im Onlineshop. Die SAP-Lösungen für Kundenbindung und Handel unterstützen sowohl B2C- als auch B2B-Szenarien in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Handel, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Fertigung und öffentliche Verwaltung. Sie erzielten erneut ein starkes zweistelliges Wachstum bei den New Cloud Bookings. Robert Bosch und die Deutsche Telekom wählten in diesem Quartal Hybris. Im vierten Quartal schloss die SAP die Übernahme von Gigya ab, einem führenden Anbieter von Lösungen für Customer Identity und Access Management. Die SAP-Lösungen für Kundenbindung und Handel werden sich dahingehend verbessern, dass sie nun Unternehmen eine bessere Verwaltung der Profile, Präferenzen und Einwilligungen ihrer Kunden ermöglichen, wobei die Kunden jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.GeschäftsnetzwerkeDie einzelnen SAP-Lösungen für Geschäftsnetzwerke bieten eine leistungsstarke, offene und globale Plattform mit einem großen Netzwerk an Kunden, Lieferanten, Partnern und Entwicklern, die ständig neue Inhalte hinzufügen und Innovationen hervorbringen. Im Ariba Network arbeiten mehr als 3,1 Millionen Unternehmen in mehr als 180 Ländern zusammen und handeln jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von über 1 Billion USD. Das Ariba Network schafft Transparenz und bietet Einblicke in Lieferketten, die gewährleisten, dass Unternehmen ethisch verantwortungsbewusst handeln. Im vierten Quartal erzielten wir Abschlüsse mit Ford Motor und Coca-Cola.Durch SAP Concur können fast 50 Millionen Endanwender jährlich mühelos ihre Reisebuchungen und Reisekostenabrechnungen abwickeln. Im vierten Quartal sicherten wir uns Abschlüsse mit Vodafone und Barclays. Mit SAP Fieldglass verwalten Kunden über 4,3 Millionen externe Mitarbeiter in über 180 Ländern. Im vierten Quartal investierte UBS in SAP Fieldglass. Die Gesamterlöse im Segment SAP-Geschäftsnetzwerke stiegen währungsbereinigt im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 615 Mio. Euro. Die Bruttomarge stieg um 2 Prozentpunkte auf 77 %.Umsatzentwicklung in den Regionen im vierten Quartal 2017In der Region Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) verzeichnete die SAP mit einem Anstieg der Cloud- und Softwareerlöse um 3 % (IFRS) beziehungsweise um 4 % (Non-IFRS, währungsbereinigt) eine solide Entwicklung. Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse wuchsen um herausragende 51 % (IFRS) beziehungsweise 56 % (Non-IFRS, währungsbereinigt), wobei Deutschland und Russland besonders hervorzuheben sind. Außerdem verzeichnete die SAP ein starkes zweistelliges Wachstum der Softwareerlöse in Russland, der Schweiz und den Niederlanden.