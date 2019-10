Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

ISIN SAP-Aktie:

WKN SAP-Aktie: 716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie: SAP

NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie: SAP

Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (11.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfang Donie von der NORD LB:Wolfang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Mit dem zumindest von außen überraschenden Führungswechsel greife ein offensichtlich gut vorbereiteter Nachfolgeplan, der zum einen auf Verjüngung und Dynamik, zum anderen aber auch auf Kontinuität setze, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kompetenzen der beiden neuen Co-CEO würden sich augenscheinlich gut ergänzen. Darüber hinaus könnten sich die Eckdaten zum Q3 2019 durchaus sehen lassen, nachdem Q2 aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten in Asien und hoher Aufwendungen für anteilbasierte Vergütungen und Restrukturierungen noch enttäuscht habe. Allerdings existiere eine hohe Erwartungshaltung hinsichtlich des Kapitalmarkttages am 12. November, bei dem nun die neuen CEO vorstellen müssten, wie das Walldorfer Unternehmen in den kommenden Jahren eine kontinuierliche Margensteigerung erzielen wolle.Wolfang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst bei seiner Halteempfehlung für die SAP-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 115 Euro. (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: