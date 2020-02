Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,00 EUR -1,68% (28.02.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,56 EUR -3,44% (28.02.2020, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Kundenzufriedenheit bei SAP sinke erneut. In dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht an die Aktionäre könne entnommen werden, dass der Net Promoter Score (NPS) weiterhin rückläufig sei. Das Problem bei SAP: Zwar seien 68% der Kunden des Walldorfer Konzerns zufrieden, aber nur 26% würden SAP und seine Produkte weiterempfehlen. 32% würden das Unternehmen sogar kritisch sehen. Der NPS liege bei -6 (2018: -5). Damit setze sich der negative Trend weiter fort und könne als ein erstes Alarmzeichen gedeutet werden.Wirtschaftswissenschaftler würden einen Zusammenhang zwischen einer hohen Weitempfehlungsquote und des zukünftigen Wachstumspotenzials eines Unternehmens sehen - SAP selbst verweise auf entsprechende Studien. Der deutsche Softwarekonzern reagiere jetzt entsprechend: Ab 2020 fließe die Kennzahl in die Berechnung der erfolgsabhängigen Vorstandsvergütung ein.Trotz schlechten NPS müssten Anleger nicht in Panik verfallen. Das operative Geschäft der Walldorfer laufe hervorragend. Der Softwareriese wachse stark - auch dank Übernahmen. Vor kurzem habe SAP ein neues Aktienrückkaufprogramm und eine Dividendenerhöhung angekündigt. Dennoch sollte der Konzern in Zukunft wieder daran arbeiten, die Kundenzufriedenheit wieder zu erhöhen. SAP habe einige Wettbewerber im Rücken, die nur allzu gern dem deutschen Unternehmen Marktanteile abnehmen wollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: