Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Konzern habe im letzten Jahr seine kurzfristigen Margenziele zurückgestellt, um den Fokus voll auf die Cloud zu legen. Mit dem neuen Vorgehen "Rise with SAP" solle die Cloud-Transformation beim Kunden beschleunigt werden. Jens Hungershausen, Chef der mächtigen SAP-Anwendergruppe DSAG, sehe allerdings noch einige verbesserungswürdige Punkte.In einem Interview mit der "WirtschaftsWoche" stelle Hungershausen klar, dass SAP seinen Kunden die Vorteile des Umstiegs in die Cloud noch nicht genügend erkläre: "Wir als Anwendervereinigung fordern jedoch, dass SAP S4/Hana hier mehr Unterstützung leistet und zeigt, an welchen Stellen die Chancen liegen und wo über neue Technologien Mehrwerte zu schöpfen sind. Nur so kommen die Unternehmen auch dahin, dass sich der Umstieg auf S/4Hana betriebswirtschaftlich rechnet."Schließlich bedeute laut Hungershausen der Umstieg in die Cloud nicht nur, dass man eine neue Software einführe. Vielmehr müsse der Kunde seine kompletten Geschäftsprozesse in die Cloud transformieren, was mit einem erheblichen Aufwand verbunden sei. Hierzu müsse SAP mehr Überzeugungsarbeit leisten.Am Ende laute immer die Frage, wie man so ein Projekt angehe und wie viel Budget man für eine Transformation zur Verfügung stelle. Denn nur durch den rein technischen Umstieg von der SAP Business Suite auf S/4Hana gewinne man erst einmal wenig - die Prozesse funktionierten im Prinzip genauso wie vorher. SAP müsse daher deutlich machen, worin der Wert seiner neuen Technologie liege, welche Prozesse sich automatisieren lassen würden - und welche neuen Geschäftsmodelle möglich seien.SAP sollte die Hinweise von Hungershausen ernst nehmen. Am Ende sei es entscheidend, ob das Unternehmen seine Kunden überzeugen könne, den Cloud-Shift mitzumachen. Gelinge dies nicht, bestehe die Gefahr, dass einige Kunden abspringen und zur Konkurrenz wechseln würden. Das Vorgehen "Rise with SAP" sei in diesem Kontext ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link